Facebook делает ещё один шаг к «бесплатному» мобильному интернету

Амбициозная программа Facebook по привлечению людей в интернет Free Basics обзавелась приложением Discover, которое позволяет посещать любой интернет-сайт с определенными ограничениями, пишет The Next Web. Сейчас Facebook тестирует новый сервис в Перу, одной из 55 стран, где работает Free Basics. Социальная сеть сотрудничает с местными телекоммуникационными компаниями, такими как Bitel, Claro, Entel и Movistar.

Эти компании предоставят клиентам Discover бесплатный еженедельный объём данных для передачи трафика, который они могут использовать для посещения любого сайта. Лимит трафика варьируется от оператора к оператору: некоторые из них предлагают 10 Мбайт в день, что в Перу немного даже для мобильных сайтов. Это проблематично, поскольку видео-, аудио- и некоторые другие типы контента, требующего больших объемов данных, получатся, не укладываются в границы возможностей приложения.

Менеджер по продуктам Discover Йоав Зееви (Yoav Zeevi) сказал, что приложение поможет людям подключиться к интернету, когда они исчерпают свой трафик:

«С Discover мы исследуем способы помочь людям оставаться в интернете постоянно. Многие пользователи во всем мире остаются без стабильного доступа в Сеть, регулярно отключаясь от интернета на некоторый период времени после исчерпания своего лимита. Discover предназначен помочь преодолеть это и поддерживать связь до тех пор, пока люди не смогут снова покупать трафик. Мы также понаблюдаем, поможет ли сервис людям увеличить их баланс и адаптироваться к интернету».

Discover отходит от ранней концепции Free Basics, при которой Facebook позволял использовать определенные сайты бесплатно. В своё время это вызвало много критики со стороны защитников конфиденциальности, поскольку программа нарушила основной принцип сетевой нейтральности, заключающийся в одинаковом отношении ко всем сайтам. В результате Индия запретила Free Basics в 2016 году за нарушение правил сетевого нейтралитета.

Новая попытка корпорации выглядит как исправление этой ошибки, ведь в каком-то смысле на все сайты будут смотреть одинаково. Компания заявляет, что не станет использовать пользовательские данные о просмотре в Discover для таргетированной рекламы или хранить историю посещений. Кроме того, приложение не требует учетной записи Facebook.

