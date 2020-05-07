Европейский совет по защите данных запрещает использование «стены cookie»

«Вы не можете сделать доступ к контенту своего веб-сайта зависимым от того, согласен ли посетитель с тем, что вы сможете обрабатывать его данные, ставя так называемую «стену cookie». Вам. нужно соблюдать европейский закон о защите данных!» — такое недвусмысленное сообщение опубликовал Европейский совет по защите данных (European Data Protection Board, EDPB) в руководстве по работе с пользовательской информацией

Среди прочего, руководство теперь запрещает сайтам делать доступ к ним зависимым от того, дал ли пользователь согласие на обработку своих данных (так называемая «стена cookie» или cookie wall).

Согласно европейскому законодательству, наличие разрешения пользователя является одним из шести обязательных условий при обработке персональных данных. В соответствии с «Общим регламентом по защите данных» (General Data Protection Regulation, GDPR), разрешение должно быть понятным, конкретным, сознательным и добровольным. Однако владельцы сайтов нашли способ, как выпросить у посетителей заветное разрешение с помощью «стены cookie», и стали предоставлять пользователям доступ к своим ресурсам только в обмен на разрешение на обработку их данных.

Оператором такой «стены cookie» в Европе является организация Internet Advertising Bureau Europe, запрашивающая у посетителей сайтов согласие на обработку данных, если они хотят получить доступ к контенту. Однако проблема в том, что такое «согласие» не является добровольным, как того требует GDPR, поэтому обновленное руководство EDPB запретило использование «стены cookie».

Кроме того, в новой редакции документа уточняется, что прокрутка страниц (скроллинг) не является согласием пользователя на обработку его данных. «Такие действия, как прокрутка или пролистывание web-страницы или аналогичные действия пользователей, ни при каких обстоятельствах не могут считаться удовлетворяющими требования четких и утвердительных действий», — говорится в обновленном руководстве.

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