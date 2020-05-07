В Сети появилась открытая база «политически значимых лиц»

В сети появилась база данных публичных должностных лиц России Russian PEP (PEP — Politically exposed person), сообщил один из авторов проекта Михаил Маглов. Эта база данных предназначена для использования субъектами финансового мониторинга (банки, платежные организации, биржи), чтобы «обнаруживать PEP России и связанных с ним лиц, а также оценивать уровень риска, связанный с обслуживанием таких клиентов», говорится на сайте проекта.

«Для чего эта база нужна? Если кратко, то для того, чтобы банки знали потенциальных коррупционеров, их родственников, их связи и отслеживали их банковские транзакции. Чтобы не было случаев, когда возрастная теща чиновника открывает счет в европейском банке и получает на него с офшора миллионы евро, которые потом использует для покупки виллы в Испании», — рассказал Маглов. Второй целью проекта он назвал прозрачность и подотчетность представителей власти и аккумуляцию уже существующих антикоррупционных расследований.

На данный момент база содержит профили почти пяти тысяч физических лиц (половина из них PEP, половина — родственники и связанные с ними люди) и более 12 тысяч юридических лиц.

Свое исследование участники проекта начали с Совета Федерации и Государственной думы, правительства, администрации президента и губернаторов регионов. Сейчас команда собирает информацию о заместителях министров и руководителей федеральных служб.

Информация для базы берётся из следующих источников:

— сайты государственных органов;

— официальные государственные реестры (Единые государственный реестр юридических лиц, Единый государственный реестр недвижимости);

— публикации в СМИ;

— базу данных утечек информации (Paradise Papers, Panama Papers, Transborder corruption archive, Aleph OCCRP и др.);

— общественные проекты Декларатор, Открытые НКО, Госзатраты, Энциклопедия кандидатов;

— профили в социальных сетях.

Для доступа к базе данных на сайте https://rupep.org/ нужно пройти регистрацию и ввести в поле поиска ФИО человека или связанного с ним юридического лица.

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