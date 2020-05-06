Экспериментальные правовые режимы для новых технологий одобрены в І чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект №922869-7, предполагающий создание правовых условий для внедрения новых технологий. Документ определяет общий механизм установления экспериментальных правовых режимов (в частности, порядок их инициирования, установления, реализации, мониторинга, определения результатов и требований к их участникам) для ускоренного внедрения новых продуктов и услуг в сферах применения цифровых инноваций. К ним относятся искусственный интеллект, распределенный реестр, нейротехнологии, квантовые технологии и другие по перечню, определяемому Правительством.

Кроме того, формируются принципы и критерии допустимости экспериментальных режимов в сферах, где предлагается применять цифровые инновации.

Правительство РФ в случае принятия законопроекта будет устанавливать экспериментальный режим на основании позиций трех сторон: регулирующих органов, уполномоченного федерального органа исполнительной власти и организаций предпринимательского сообщества.

В кабмине подчеркивают, что на данный момент в России отсутствует общий механизм установления экспериментальных правовых режимов. «В отсутствие такого механизма складывается разнообразная практика проведения правовых экспериментов», — отмечается в сопроводительных материалах.

Законопроектом предлагается наделить субъекты РФ правом устанавливать экспериментальные правовые режимы в рамках полномочий регионов. В сфере финансовых технологий Банк России предлагается наделить полномочиями по установлению экспериментальных правовых режимов с учетом особенностей, учитывающих специфику правового статуса ЦБ.

Ожидаемыми последствиями принятия документа являются обеспечение развития науки и социальной сферы, формирование новых видов экономической деятельности, развитие конкуренции, снижение издержек предпринимательской деятельности, повышение эффективности государственного управления, следует из пояснительной записки. Согласно экономическому обоснованию, реализация инициативы будет осуществляться за счет средств, выделенных в рамках национальной программы «Цифровая экономика»

Заместитель по председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрий Сазонов пояснил, что законопроект касается инноваций, регуляторных «песочниц».

«Это очень важный законопроект. Он давно готовился, обсуждался, в том числе и на площадке экспертного совета при нашем Комитете. Эта работа велась в рамках поручения Президента по совершенствованию цифровой трансформации работы нашего общества», — подчеркнул он.

По словам парламентария, сейчас большинство государственных услуг в отношении граждан и часть государственных услуг в отношении бизнеса уже работают на разных платформах: «Такой платформой являются и госуслуги, такой платформой является сегодня для самозанятых, например, приложение, которое сделала Федеральная налоговая служба, такой платформой является и для предпринимателей, работающих с кассами онлайн та реформа, которая была проведена именно по кассам онлайн в нашей стране».

Он отметил, что законопроект станет очередным шагом вперед к созданию необходимых условий для развития современных разработок инновационных решений в части цифровизации общества.

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