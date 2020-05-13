Слежка через «Карантин»

Госавтоинспекция использует ситуацию с ограничениями из-за коронавируса как полигон для испытания новых технологических решений по поиску нарушителей, сообщает «Ъ». Инспекторам раздали смартфоны с установленным приложением «Карантин»: подключившись к любой дорожной камере, полицейский получает возможность прямо в потоке увидеть нарушителя и тут же остановить его машину.

Система разработана на деньги столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и используется с начала мая для контроля цифровых пропусков. Впоследствии ее можно применить для задержания злостных должников, водителей без полиса ОСАГО, а также, например, проверять транспорт с иностранными номерами.

Всего по городу установлены более 2,5 тысячи камер, которые будут задействованы в системе «Карантин». Координатор сообщества автомобилистов «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов отметил, что система существовала давно, в ЦОДД просто адаптировали её под идентификацию транспорта без пропусков:

«Если штраф выписывается инспектором, то оспорить его практически невозможно. Его придётся оплачивать».

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Он напомнил, что камеры установлены на въездах в Москву, поэтому если автомобилиста остановят, то ему «придётся раскошелиться».

Представитель ЦОДД Евгений Леглер рассказал, что система установлена на стационарные и передвижные дорожные камеры. Приложение, установленное на служебных планшетах инспекторов ГИБДД, дает возможность подключиться к любой из этих камер и получить данные о зафиксированных в потоке машинах без цифровых пропусков. Используя приложение, инспекторы, дежурящие на въездах в Москву, подключаются к камерам, расположенным в 500-600 метрах, а затем останавливают подъезжающие машины без пропусков.

Леглер уточнил, что инспекторы не будут выписывать нарушителям пропускного режима штраф, а ограничатся предупреждениями и разъяснениями. «Главная цель — не сбор денег с водителей, а разъяснительная работа. Многие давно не выезжали на улицы Москвы, кто-то едет из других регионов. Плюс это снизит нагрузку на инспекторов ГИБДД и самих автомобилистов, ведь останавливать для проверки будут не всех подряд, а только тех, кто едет без пропусков», — подчеркнул Леглер, уточнив, что после остановки водители смогут оформить себе цифровой пропуск.

При этом ранее власти сообщали, что что пропуск нужно оформлять хотя бы за пять часов до поездки. Леглер рассказал, что задержки были возможны при массовом оформлении пропусков, но в обычном режиме процесс занимает несколько минут.

Петр Шкуматов предлагает наладить цифровой контроль не только за водителями, но и за инспекторами. «Система должна напоминать работу распределения заказов у агрегаторов такси,— говорит он.— Инспектор не должен иметь право остановить кого ему захочется. Ему должно поступить указание отследить через камеру и смартфон конкретного нарушителя, проверить и составить протокол. Все это должно быть максимально в цифровом виде».

Если же у сотрудников ДПС будет право выбирать, какую машину остановить, это станет «Клондайком коррупции», считает координатор «Синих ведерок».

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