ARTICLE 19: ограничение права на информацию контрпродуктивно в борьбе с коронавирусом

Открытость обеспечивает доверие общественности к действиям правительства и делает людей более осведомлёнными о ситуации и мерах защиты.

Британская правозащитная организация ARTICLE 19 выпустила доклад «Обеспечение права на информацию в условиях пандемии COVID-19». В нём она рассказывает, доступ к какой информации и каким образом должен обеспечиваться во время пандемии.

Наш доклад об обеспечении права на информацию в условиях пандемии Covid-19 уже доступен на русском языке 🇷🇺 ! Ссылка: https://t.co/WlDoUowkea https://t.co/GOob6Jaq61 — ARTICLE 19 ECA (@article19europe) May 12, 2020

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Право на информацию

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Право на доступ к информации — основополагающий компонент права на свободу выражения мнений, закрепленного в статье 19 Всеобщей декларации прав человека и статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах. Оно включает в себя право искать, получать и распространять информацию.

Ограничение права людей знать о деятельности своих правительств контрпродуктивно в борьбе со вспышкой COVID-19, говорится в докладе. Открытость обеспечивает доверие общественности к действиям правительства, делает людей более осведомленными о ситуации и побуждает действовать соответственно, чтобы защититься. Она позволяет:

— населению понимать решения правительств;

— учёным и другим экспертам тщательно изучать и предлагать усовершенствования этих решений;

— журналистам и выборным представителям изучать официальные заявления и действия с более информированной точки зрения;

— странам обмениваться опытом друг с другом и учиться на нём.

Право на доступ к информации может быть ограничено, но ограничения должны быть предусмотрены законом, преследовать законную цель, быть необходимыми и соизмеримыми.

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Право на информацию в контексте права на здоровье

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Международное право в области прав человека относительно

права на здоровье также обязывает государства обеспечить доступ общественности к информации. Так, Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам рассматривает доступ к информации как часть права на здоровье: право на здоровье «тесно связано с другими правами человека и зависит от их реализации… [включая]… доступ к информации». Орхусская конвенция Европейской экономической комиссии об экологической информации требует, чтобы «в случае любой непосредственной угрозы здоровью человека или окружающей среде» государственные органы «обнародовали… всю информацию, которая может позволить общественности принять меры по предотвращению или уменьшению вреда, возникающего в результате угрозы, и является публичной… немедленно и без задержки представителям общественности, которые могут быть подвержены». Европейский суд по правам человека установил, что в случаях загрязнения окружающей среды государства обязаны собирать и предоставлять информацию об опасностях для здоровья.

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Действия госорганов в условиях пандемии

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Хотя пандемия и повлияла на способность государственных органов отвечать на запросы, правительства всё ещё обязаны предоставлять информацию, особенно о пандемии. Поэтому, пусть выполнение запросов на информацию может быть законно отложено по практическим причинам (например, когда должностные лица обязаны работать из дома и не имеют доступа к физическим записям), задержки в предоставлении информации должны применяться только на основании вот этого фактического недостатка возможностей органа, а не навязываться произвольно всем органам в юрисдикции.

Помимо этого госорганам следует придерживаться следующих принципов.

● Приоритет для запросов, связанных с COVID-19.

● Электронный доступ.

● Проактивное (инициативное) информирование, особенно о неотложной медпомощи и других службах, затронутых пандемией, а также расходах на смягчение последствий вспышки вируса.

● Надзор за действиями государственных органов.

● Доступ к правосудию.

● Соблюдение законов о здоровье и окружающей среде.

● Ведение учета: государственные органы должны признать ценность ясной и прозрачной коммуникации и хорошего ведения учета того, что будет хорошо анализируемым периодом истории.

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Госзакупки

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Хотя обычные требования к закупкам могут быть отменены в случае чрезвычайных поставок, по-прежнему важно, чтобы закупающие органы вели подробный учет причин, оправдывающих исключения в чрезвычайной срочности. Информация (договоры и условия, платежи и отчеты о поступлениях и их использовании) должна на регулярной основе публиковаться в полном объеме для обеспечения подотчётности общественности.

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Открытые совещания

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Многие межправительственные, национальные и местные органы власти закрыли заседания своих советов, комитетов, правлений и комиссий. Несмотря на неизбежность некоторых таких ограничений, принцип подотчётности требует, чтобы правительства максимально сохраняли открытые совещания во время кризиса, в том числе потому, что во многих случаях они являются юридическим требованием для принятия решений. Это особенно важно в процессах принятия решений государственными органами относительно кризиса.

В ответ многие государственные органы сейчас проводят виртуальные совещания, в том числе публичные слушания. При переходе на виртуальные открытые совещания, государственные органы должны предоставлять видео-, аудио- или телефонный доступ к ним, чтобы средства массовой информации, гражданское общество могли контролировать собрание и участвовать на уровне, требуемом законодательством.

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Открытое правосудие

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Крайне важно, чтобы правительства обеспечили доступ общественности к слушаниям и доказательствам в такой же степени, как обычно. Это включает трансляцию слушаний и улучшенный электронный доступ к графикам, файлам и доказательствам.

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Разоблачения в области здравоохранения

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Работники здравоохранения особенно сильно затронуты нынешним кризисом, многие из них выражают обеспокоенность по поводу своей подверженности вирусу, плохого планирования и отсутствия надлежащего оборудования и средств защиты. Они рискуют своей карьерой, свободой и часто даже жизнью, чтобы разоблачить неумелое руководство и коррупцию.

Пандемия не должна использоваться, чтобы заставить замолчать разоблачителей. Разоблачители, выявляющие пробелы общественного здравоохранения, должны быть полностью защищены от возмездия. Санкции следует применять в отношении тех, кто использует пандемию для осуществления незаконных или небезопасных действий и угрожает или наносит ущерб разоблачителям, которые раскрывают проблему, потому что это не разоблачители угрожают общественному здоровью.

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Регламент прозрачности частного сектора

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Государственные компании должны продолжать выполнять свои юридические обязательства по прозрачности, например, проведение ежегодных общих собраний, таким образом, чтобы обеспечить участие всех заинтересованных сторон. Кроме того они должны обеспечить публичное раскрытие своих годовых финансовых, социальных, экологических платежей и др. отчетов.

К важной информации, подлежащей публикации, относятся сведения

— о здравоохранении;

— финансовые;

— полезные для уязвимых лиц, групп и сообществ;

— о госуправлении;

— о правах человека и правоохранительной деятельности.

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Стандарты для публикации

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● Регулярность и своевременность

● Открытый формат: данные должны передаваться в загружаемом, открытом, машиночитаемом виде и по открытой лицензии.

● Понятность для населения: в дополнение к техническим и юридическим данным государственные органы должны предоставлять поясняющую информацию, которая будет хорошо понятна широкой общественности.

● Охват всего населения

● Наличие неофициальных источников (СМИ и организаций гражданского общества)

● Незасекреченность информации

● Защита персональных данных

● Защита уязвимых групп: правительства должны принять дополнительные меры для полного охвата уязвимых групп населения во время пандемии. Также необходимо принять такие меры для охвата лиц с инвалидностью — при помощи языка жестов, цифровых технологий, субтитров и пр.

Крайне важно, чтобы право на информацию сохранялось во время чрезвычайной ситуации в максимально возможной степени.

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ARTICLE 19 — партнёр «Роскомсободы» в проекте Pandemic Big Brother. Это интерактивная карта нарушений прав человека в цифровой среде во время пандемии. Мы настаиваем на недопустимости ограничений (в критических ситуациях) тех или иных прав граждан при отсутствии чёткого регламента и соответствующего законодательства и без обеспечения общественного контроля, прозрачности и безопасности применения для пользователей. В противном случае это может привести к трансформации поведения людей, тотальной слежке, утечкам данных, злоупотреблениям со стороны компаний и государств.

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