Принят закон о голосовании по почте и через интернет

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем, окончательном чтении поправки в Закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» в части совершенствования процедуры сбора подписей и проверки подписных листов.

«При проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта РФ, местного референдума в случаях и порядке, установленных Центральной избирательной комиссией РФ, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также посредством дистанционного электронного голосования», — говорится, в частности, в тексте закона.

Поправку о возможности проведения голосований на выборах и референдумах в России дистанционно и по почте внесли в законопроект ко второму чтению.

В Госдуму внесли законопроект о дистанционном голосовании. Можно будет участвовать в выборах и референдумах не только по интернету, но даже по почте. Но сразу уточнили: к голосованию по Конституции это не относится pic.twitter.com/3aymbL9ViL — Лента.ру (@lentaruofficial) May 13, 2020

Единоросс Дмитрий Вяткин уточнил, что эта норма не будет распространяться на голосование по поправкам в Конституцию. Кроме этого, определять необходимость проведения голосования по почте будет Центризбирком.

Для голосования по почте необходимо, чтобы соответствующий закон был принят региональными властями. При этом для дистанционного электронного голосования нужно принимать отдельные законы.

Накануне «Проект» со ссылкой на источники рассказал, что законопроект о голосовании по почте на федеральном уровне разрабатывали в Кремле. По словам одного из собеседников издания, поправка позволит ввести разные формы проведения выборов вне избирательных участков в целях «охраны здоровья граждан».

Тогда источники говорили, что власти смогут применять новую схему как для единого дня голосования, так и во время общероссийского голосования по Конституции.

Кроме этого, втором и третьем чтениях принят законопроект о проведении эксперимента по электронному голосованию на федеральных, городских и муниципальных выборах в 2020-2021 годах в Москве.

Автором законодательной инициативы является член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Белых («Единая Россия»).

В пояснительной записке к документу она ссылается на успешный опыт организации и проведения эксперимента по онлайн-голосованию в Мосгордуму в 2019 году, а также на востребованность такого формата.

Отмечается, что организацией дистанционного голосования при проведении федеральных выборов займется ЦИК на основании предложений Мосгоризбиркома.

Голосование, согласно тексту закона, будет проходить с помощью регионального портала государственных и муниципальных услуг. Чтобы принять участие в онлайн-голосовании, гражданин должен подать заявление на том же портале. Контролировать процесс будут специальные участковые избирательные комиссии по дистанционному электронному голосованию.

Автор документа отметила, что продление срока проведения эксперимента создаст дополнительные возможности и гарантии реализации избирательных прав граждан.

Депутат от КПРФ Денис Парфенов, выступая с трибуны парламента, заявил, что данный законопроект — это «фиговый листок» для прикрытия «срамоты». «Коллеги, одумайтесь. Это приведет к неизбежному краху», — призвал Парфенов.

Напомним, 8 сентября 2019 года на выборах в Мосгордуму впервые была применена система электронного голосования, созданная на основе технологии блокчейна. Официально эксперимент признан удачным, однако представители оппозиции не раз заявляли, что он был некорректным, и требовали отменить результаты электронного голосования через суд.

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