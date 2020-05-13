Сервис такси Wheely отказался предоставлять властям Москвы данные водителей и машин

Сервис личных водителей Wheely решил возобновить работу в Москве, но данные машин и водителей передавать отказался. Компания выполнила остальные требования столичных властей: о санитарных нормах и цифровых пропусках.

Ранее Wheely заявлял об отказе возобновить работу в Москве после того, как столичные власти сняли ограничения для сервисов такси. Требования, предъявленные столичными властями к такси, компания считает избыточными.

Wheely не было согласно выполнять одно из условий возвращения к работе — передачу данных в Единую региональную навигационно-информационную систему (ЕРНИС) департамента транспорта Москвы. Об этом недавно рассказал глава компании Антон Чиркунов в обращении к клиентам.

Вы согласны, чтобы за вами следил московский департамент транспорта? Wheely может обеспечить безопасность, не нарушая конфиденциальность своих клиентов.https://t.co/dvPBQo9zQs — Wheely Россия (@wheelyRU) May 12, 2020

Какие именно данные должны передавать сервисы, должен определить дептранс, но по сообщению Wheely, сейчас ведомство настаивает на передаче геолокации всех водителей в реальном времени — сервис намерен оспаривать это.

В ЕРНИС передаются данные скорой помощи, муниципального транспорта и других городских служб, а с 2017 года с телефонов водителей передаются и данные служб такси, отмечает Чиркунов. Речь идёт об информации об автомобиле (марка, модель, цвет, номер), водителе (ФИО, дата рождения, водительский стаж, телефон), статусе (машина с пассажиром или нет), а также геолокации каждой машины, пояснил глава сервиса.

Заявление Wheely вызвало большой резонанс в соцсетях. Многие пользователи сочли позицию компании достойной поддержки. Кроме этого, благодаря случаю с Wheely стало понятно, на какие уступки приходится идти тем или иным сервисам для работы в Москве.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, сервисы перевозок по заказу, к которым относятся премиальные такси, могли возобновить работу в мае при условии передачи данных в ЕРНИС. На днях дептранс определил, о каких данных идёт речь: геолокация в режиме реального времени, информация об автомобиле, данные водителя, статус машины.

В пресс-службе департамента отметили, что не запрашивают данные пассажиров, а информация о водителях необходима, чтобы обеспечить безопасность поездок.

Власти Москвы приостановили работу премиальных такси и каршеринга в начале апреля и несколько раз продлевали ограничения. Сейчас каршеринг запрещён до конца мая, такси разрешили работать при соблюдении ряда требований. Сервис Wheely работал в апреле в режиме «Личный помощник».

В «Яндекс.Такси» также подтвердили возобновление работы премиальных тарифов. Сервис по заказу такси и доставки Gett также вернул тарифы бизнес- и VIP-классов, отметил гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский.

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