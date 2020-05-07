Правительство Москвы создаёт платформу анализа данных о горожанах из разных систем

Правительство Москвы построит общегородскую платформу совместных вычислений на основе агрегированных данных, которая должна позволить городу использовать информацию, полученную от государственных и частных учреждений, не передавая сторонним компаниям или агентствам, сообщает РБК.

Соответствующий тендер провел департамент города Москвы по конкурентной политике. Стоимость разработки платформы оценивается в 203,5 млн руб., победителем стала компания Ubic (ООО «УБИК»), предложившая выполнить контракт за 201 млн руб.

Как отметил директор отдела исследований и разработки Ubic Петр Емельянов, платформа будет использовать протоколы совместных конфиденциальных вычислений, благодаря чему власти не будут видеть или передавать данные в исходном виде, а смогут лишь получать выводы и результаты проведенного на их основе анализа.

Сейчас данные россиян защищаются законом «О персональных данных», это усложняет их использование и обмен информацией между компаниями даже в обезличенном виде, говорит гендиректор Ubic Виталий Саттаров. Метод конфиденциальных вычислений позволяет бизнесу и государству работать с данными, не нарушая прав граждан и снизив риск утечки информации, утверждает он. В компании рассчитывают, что новая платформа поможет городу усовершенствовать антифрод-мониторинг, устраивать более безопасные онлайн-голосования и аукционы, а также проводить социологические и медицинские исследования.

В рамках выполнения работ Ubic должна подключить к платформе не менее пяти внешних информационных систем. Представитель исполнителя не уточнил, системы чьих компаний это могут быть, но сообщил, что видит интерес к технологии со стороны рынка.

Представители МТС, «ВымпелКома» и «Ростелекома» в проекте не участвуют, но готовы его изучить впоследствии. Представитель «МегаФона» рассказал, что вопрос о возможном присоединении к платформе может быть рассмотрен только после проведения успешных испытаний системы и итоговой аттестации по требованиям безопасности информации.

«Платформа позволит лучше понимать текущие потребности целевой аудитории, использовать эти знания при проектировании городских электронных сервисов и информационных систем», — пояснил представитель Ubic.

Он отметил, что платформа поспособствует улучшению мониторинга за транзакциями в интернете на предмет подозрительности в мошенничестве, а также поможет сделать онлайн-голосования и аукционы более безопасными.

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