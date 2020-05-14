Принят закон об онлайн-собраниях собственников жилья

Госдума РФ на заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о возможности дистанционного проведения собраний собственников жилья в многоквартирных домах. Законопроект дает возможность проводить собрания любым удобным способом — в очной форме, письменно или в онлайн-режиме в ГИС ЖКХ.

«Собрания собственников в режиме онлайн призваны значительно упростить процедуру управления домом, ведь мы прекрасно понимаем, что принять решение, требующее 2/3 голосов в 200-квартирном доме крайне сложно, что уж говорить о 1000-квартирной новостройке», — отметили в пресс-службе Минстроя.

Ранее в Минстрое отмечали, что законопроект также уточняет порядок информирования собственников о проведении общего собрания в ГИС ЖКХ, в том числе путем размещения информации в общедоступных местах. При этом собственники смогут отказаться от проведения собраний онлайн.

Наконец, в связи с эпидемией коронавируса законопроект продлевает срок проведения годовых собраний собственников, ТСЖ и ЖСК до конца 2020 года, так как из-за карантина проводить собрания нельзя, а пройти они должны были до конца июня.

Возможность проводить заочные голосования с использованием ГИС ЖКХ для собственников квартир была предусмотрена еще в 2014 году. Но тогда действовало правило, при котором сначала владельцам квартир необходимо было на очном собрании принять решение о проведении собраний в заочной форме. На практике выполнить это требование в многоэтажных домах с большим количеством квартир было очень сложно из-за того, что не получалось собрать всех собственников для голосования.

Теперь в новом законе дополнительное требование об обязательном очном голосовании отменено, определен порядок проведения первого собрания в режиме онлайн.

Законопроектом предусмотрен четкий механизм проведения первого собрания в режиме онлайн, то, как должны уведомлять собственников о его проведении, как жители могут отказаться от проведения собрания и в какие сроки должно проходить голосование.

Инициатор проведения общего собрания обязан за 10 дней до проведения собрания уведомить о нем собственников квартир. Если жители не хотят проводить собрание по этому вопросу, они могут направить письменный отказ не позднее чем за 5 рабочих дней до его проведения. Если от собрания отказываются 50% жителей, собрание не проводится. Проголосовать по предложенным на собрании вопросам собственники могут двумя способами: заполнив электронную форму или передав инициатору общего собрания решение в виде бумажного документа.

Новый закон вступает в силу с момента официальной публикации.

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