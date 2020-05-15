Переболевшие COVID-19 москвичи опасаются штрафов за «нарушение» режима самоизоляции

Принятые московскими властями меры по мониторингу режима самоизоляции прогнозируемо начали давать сбои, которые напрямую бьют по кошельку горожан, а также причиняют другого рода неудобства вместо того, чтоб помогать им выбраться из сложной ситуации с пандемией. В «Новых известиях» вышла статья, где рассказывается о том, как система «Социальный мониторинг», которая следит за заболевшими не только COVID-19, но и обычной ОРВИ москвичами, выписывает им штрафы за нарушения, которых они не совершали. Причиной тому стали непроработанность программы, устанавливаемой на смартфоны заболевших, а также сомнительный алгоритм действий и отсутствие согласованности между властью и медицинскими службами столицы.

«Москвичам, помещенным в домашний карантин, стали приходить постановления от Главного контрольного управления Москвы о привлечении к административной ответственности и штрафах за неправильное пользование приложением «Социальный мониторинг», — говорится в статье. — Программа была разработана мэрией Москвы для контроля пациентов с подтвержденным COVID-19, переведенных на домашнее долечивание. 10 мая приложение заправили штрафами».

Если зайти на страницу приложения «Социальный мониторинг» в Google Play или App Store, то комментарии просто пестрят сообщениями о некорректной работе системы, в частности — долго невозможно было зарегистрироваться, после обязательной загрузки фото программа зависала, также уже после закрытия больничного пользователям продолжали приходить уведомления об продолжении обязательного фотоотчета о соблюдении самоизоляции, и на обращения техподдержка отправляла москвичей к властям Москвы, а те — к техподдержке.

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Руководитель отдела мониторинга и анализа партии «Яблоко» Владимир Перевалов так и не узнал, есть у него коронавирус или нет, ведь кроме СМС с требованиями прислать селфи никаких других вестей от официальных лиц он не получал.

19 апреля он вызвал скорую из-за поднявшейся температуры, а через 10 дней ему пришла СМС, где сообщалось, что он обязан зарегистрироваться в «Социальном мониторинге». По прикрепленной ссылке скачать приложение на iPhone ему не удалось, так как ссылка оказалась битой. До горячих линий Владимир не дозвонился. Как только приложение появилось в App Store, он его сразу скачал, верифицировался и стал слать фотоотчеты. На портале Госуслуг тут же свалились три штрафа по 4 тысячи рублей. Выписавшее их Главное контрольное управление Москвы вообще никак не комментировало нарушения, в кабинет присылали только счета на оплату.

«Я сидел дома все дни при двух человеческих свидетелях и одном кошачьем, не покидал квартиру ни до 3 мая, как мне говорили врачи, ни после. За это время мне ни разу не позвонили – ни врачи, ни контрольные службы, никто не приходил, не проверял мое здоровье и здоровье моих родителей, я выполнил все требования самоизоляции, а в итоге должен родному городу 12 000 рублей», — рассказывает Перевалов.

У многих москвичей сообщения о сомнительных штрафах за якобы «нарушение режима самоизоляции» вызвали тревогу и возмущение. Если к системам слежки, устанавливаемым столичной мэрией и ранее были вопросы, в частности — по причине малого доверия к их безопасности, а также надежности работы, то мысль о том, что придётся ещё и напрямую платить из своего кармана за «глюки» и недоработки властей, уж совсем не прибавляет любви к инициаторам внедрения данных мер.

Одной из тех, кто обратил внимание на эту проблему, стала сценарист, член Союза Кинематографистов России Анастасия Волкова, которая переболела коронавирусом COVID-19, как и её родная сестра.

Анастасия известна как автор сценариев фильмов и сериалов «Тариф Новогодний», «Мелодия любви», «Идеальная жертва», «Обреченная стать звездой», «Ундина», «Ставка на жизнь», «Чего хотят женщины», «Медвежий угол», «Большое зло и мелкие пакости», «Мой личный враг», «Проклятый рай — 2», и т.д. После того, как она узнала о том, что у неё обнаружили коронавирус, стала вести в Facebook дневник «ХРОНИКИ КОВИД19 ИЛИ СЦЕНАРИСТ НА КАРАНТИНЕ», а также мониторить ситуацию с тем, как протекает борьба с пандемией в Москве, и многие инициативы властей вызывали у нее вопросы. Факт того, что многим жителям столицы стали прилетать штрафы за нарушение режима самоизоляции, вызвало у неё возмущение.

Главред РосКомСвободы связался с Анастасией и попросил дать нам небольшое интервью, которое провёл в рамках неформального общения:

РКС: Я знаю, что после того, как заболела, ты вела «Коронавирусный дневник» в Фб, и там упоминала, что с твоими анализами долгое время было не все ясно. Теперь-то ты уже точно знаешь, что это был Ковид? Каким образом вообще тебе сообщили о диагнозе — лично, по интернету или позвонили?

Анастасия Волкова: Мы с сестрой заболели одновременно, в районе 25 марта. Она уехала к себе в Подмосковье, а я осталась в Москве. 31 марта, когда уже поняла, что разболелась сильно — вызвала на дом врача. (Мне повезло, в конце марта они еще приходили сразу!) Высокая температура, давление в груди, кашель – вот это все. Он пришел, сказал, что завтра сделают тест на Covid19, на дом придут, выписал цитовир (противовирусное).

Тут сыграло еще и то, что сестру в это же утро госпитализировали с подозрением на пневмонию в больницу г.Пушкино, и я об этом сказала. На завтра пришли «космонавты», сделали тест и… Тишина.

Я честно ждала, думаю, ну, раз не позвонили – значит, отрицательный. И 7 апреля пошла уже к дежурному врачу ножками. Сначала хотела на дом вызвать, конечно, но, когда позвонила, мне сказали: «Ой, да что там у вас за температура сейчас? 37? Ерунда, идите к нам сами!». Я и пришла. Потому что больше 2х недель температура, кашель, противовирусное не помогло – это же не нормально. Я честно думала, что, может, почки воспалились, продуло, ну такое. Дежурный врач направил к терапевту и сказал, что если я хочу, то сбоку в поликлинике отдельный вход для тех, кто с температурой, там тесты делают на Covid19.

Ну, я там, в подсобке, в кабинет зашла, говорю: «А первый-то тест у меня какой? Плюс, минус?». А они его вообще не нашли в базе. Потеряли! Всю партию! И взяли снова. И вот этот, от 7 апреля, был положительный. Мне позвонили через неделю по телефону, обрадовали. Сказали: «оставайтесь дома, к вам сейчас Скорая приедет». Только трубку положила – а они уже в дверь звонят.

РКС: Ты рассказывала, что вам с сестрой, которая тоже заболела, предписали получить «коронавирусные смартфоны». Вам их в итоге привезли или пришлось воспользоваться приложением из гугла/эппстора? Как оно работало? Все именно так и было, как в статье «Новых известий» — каждые 20 минут докучало уведомление с требованием сделать селфи?

АВ: Смартфон привезли только мне, у Влады тест был отрицательный там, в больнице Пушкино. Но зато шарашила 38-39 температура, кашель ужасный. Еще, знаешь, там тест неправильно брали. Эту палочку ватную – ее надо очень глубоко в нос и в горло запихивать, чтобы результат какой-то был, а сестре так… пощекотали кожу только. Не удивительно, что в Подмосковье не было Covida фиг знает сколько времени, при том, что больница битком, все с пневмонией, в коридорах люди лежали…

Так вот, мне позвонил волонтер, сказал: «Привезу мобильник». Привез хуавэй в коробочке, модный такой, новенький. Сказал: «Не забудьте заряжать, он заряд плохо держит.» Там никаких других программ не было, только этот «Социальный мониторинг». Только селфи можно делать. И все. И он лежит, иногда вибрирует и пищит тихонечко (не сразу и услышишь!). Это значит, подойди, сделай селфи. Это может быть утром, вечером – когда угодно. Я пыталась кошака сфоткать, им отправить – неа. Не прокатило. Только лицо. Но он меня не часто тревожил, один раз вообще про него забыла дня на два, и он молчал… По-моему, он был глюкнутый. А на мой телефон мне только телемедицина звонила каждый день, но это хорошая штука. Помогали. Хоть не страшно было… Новый же вирус, не знаешь, чего ждать.

РКС: Приходили ли к тебе сообщения о штрафах или уведомления, мол, «вы нарушили режим и вас ждут кары от мэрии Москвы»? Задели ли кого-то из твоих знакомых такие штрафы?

АВ: Мне, тьфу-тьфу, пока нет. Но был момент, когда было стремно: мой карантин еще не закончен, а я добилась, чтобы мне в поликлинике назначили КТ. Мне и сестре, которую выписали из больницы г.Пушкино с диагнозом ОРВИ. Я спрашиваю врача в поликлинике: а разве я могу выходить и идти на КТ? (а идти мне 5 минут до поликлиники). Она говорит: «Да, я вас внесла в стоп-лист». Но я на всякий случай еще и пропуск заказала… Этот QR-код. Для похода к врачу. Ну вот фиг знает, остановят тебя, проканает это, нет. Оштрафуют – нет? Читала, что кого-то вот так остановили… Штраф.

Вообще, про штрафы эти жуткие я пока только читала у других. И каждый день мониторю личный кабинет Госуслуг, не придут ли мне. Я карантин не нарушала, ну а вдруг… Этот глюкнутый мобильник что-то им не то передал, или еще что. У мамы знакомая, врач, с Covid19 работает, на передовой, можно сказать, на машине с пропуском ездит. И… уже два штрафа получила! Врач!!

РКС: Заносилось ли твоё фото в соответствующую базу и если да, то какие документы тебе давали на подпись — например, «согласие на использование твоих персональных биометрических данных«?

АВ: Да, как только мне сообщили про положительный тест, приехала Скорая. Сфотографировали и взяли подписку на 14 дней карантина. Там не то, что про «использование биометрических данных», там разрешение, что меня будет контролировать «Социальный мониторинг», потому что мне запрещено покидать квартиру. Это было 14 апреля.

Сестру, уже в моей поликлинике, после того, как ее КТ показало, что в марте у нее была двусторонняя вирусная пневмония (а не ОРВИ!!!), тоже сфотографировали и внесли в базу с подпиской. Ей уже никакой мобильник не привозили. Она ж живет в Подмосковье, вернулась к себе и села на карантин, и вот она сама установила себе этот «Социальный мониторинг». Делала селфи и отправляла. Говорит, никакой вспышки там не было. Но работало через раз. Приходит смс «пройдите идентификацию срочно», она заходит в приложение… а там ее и не ждут, и фото не хотят. Вот такое приложение. У нее 8 мая закончился карантин, и она его удалила. Но смски сыпались вплоть до 11-го. Вот, ждем, не придут ли штрафы за них…

РКС: После того, как ты выздоровела, был ли снят с тебя «спецнадзор»?

АВ: 28 апреля у меня закончилась моя «подписка о невыходе». К тому времени пришел результат третьего теста (от 16 апреля), он был отрицательный. Мне позвонили из поликлиники и официально сказали, что меня снимают с карантина. 7 мая приехал волонтер и забрал хуавэй. Он к тому времени уже молчал глухо, я и забыла про него.

И вот тут началось странное… с 8 по 11 мая мне каждый день по несколько штук приходили смс от этого мониторинга с просьбой отчитаться, где я и что я. Я три раза им звонила (а дозвониться – это по 30 минут музыку слушать!) и просила убрать меня из базы, т.к. у меня закончен карантин. Они сказали, что к ним информация по карантину приходит с задержкой, и, мол, поэтому… Я говорю: эй, камон, но волонтер-то ваш был в курсе, без задержек? Приехал, все забрал. Почему же теперь вы требуете, чтобы я что-то установила уже на свой телефон и вам отчитывалась???

РКС: До этого случая ты интересовалась темой внедрения системы распознавания лиц и других элементов слежки в Москве и других российских регионах? Что ты вообще думаешь об этом явлении?

АВ: Нет, не интересовалась. Пока мне не сказали: ты поаккуратнее там с этими смсками, за каждый игнор может автоматом штраф прилететь на 4000, были примеры. Вот тут я и начала эту тему изучать, и офигела, мягко говоря.

Понимаешь, да, преступно больному с ковидом шляться по улицам и заражать людей, это факт. Но я через эту болячку прошла, последнее, о чем ты думаешь, когда болеешь – это о походе на улицу. Так фигово, что ничего не надо, и ни на что нет сил. Потому что человек болеет. Если б не болел – не вызвал бы врача, не было бы теста, да? Значит, человеку явно не до прогулок. А тут он спит, ему плохо, а телефон требует селфи. А потом за то, что пропустил момент – штраф?? Это нонсенс какой-то.

А вообще, я эту «слежку по лицам» только в контексте сериалов рассматривала. Мол, если для сюжета понадобится, то… Но если такая свистопляска с этими штрафами пойдет – люди, реально больные, перестанут вызывать врача, боясь вот этой бумажки и этой программы. Больных меньше не станет, зато статистика по Covid19, конечно, сразу улучшится!

РКС: Если возникнут проблемы, подобные описанным в статье, ты намерена по совету юриста обращаться в суд или смиришься? Или пока не думала об этом, типа — «война план покажет»?

АВ: Оспаривать буду, несомненно. Враг не пройдет! 😉 Я нашла в ФБ юриста, Ивана Ёжикова. Он прям эту тему на заметку взял, очень ценные советы дает пострадавшим.

РКС: Приходи в себя, сестре те же пожелания. Будь здорова, в общем!

АВ: Спасибо!

Надеемся, что опыт Анастасии, а также других пользователей, столкнувшихся с коронавирусом и «прелестями» слежки от московских и властей других регионов, будет полезным для многих наших читателей и подписчиков.

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