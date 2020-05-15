Базу данных российских автовладельцев слили в даркнет

Базу данных российских автовладельцев обнаружили на одном из форумов даркнета, сообщают «Ведомости» со ссылкой на основателя и технического директора DeviceLock Ашота Оганесяна. Подлинность информации в базе подтвердил сотрудник каршеринговой компании, данные об автомобилях которой тоже содержатся в реестре.

В базе 129 млн лидов. В большинстве из 83 файлов (24 Гбайт), выложенных в открытый доступ, содержатся обезличенные сведения о транспортных средствах, зарегистрированных в России: место регистрации, марка и модель автомобиля, дата первичной и последней регистрации. За дополнительную плату (2,8 тыс. долл.) продавцы базы предлагают узнать персональные данные автовладельцев: ФИО, адрес, дату рождения, номер паспорта, контакты. Помимо этого предоставляется ИНН юрлиц, на которых зарегистрировано авто. Для эксклюзивного пользования стоимость информации составит 14 тыс. долл.

В даркнете регулярно продаются базы данных автомобилистов. По словам Оганесяна, утечки чаще всего происходят в ГИБДД и страховых компаниях. Новая база отличается тем, что предоставляет информацию о первичной регистрации автомобилей начиная с 1990-х гг.

Персональные данные физических и юридических лиц пользуются повышенным спросом, отмечают эксперты. Только за последние два месяца количество ресурсов и сервисов в русскоязычном даркнете увеличилось с 75 до 121. Компании, покупающие такие реестры, могут использовать их для незаконных финансовых операций и подделки юридических документов.

.

.

.