Российские власти требуют удалить материалы, подвергающие сомнению официальную статистику по коронавирусу

Роскомнадзор потребовал от Google заблокировать новость «МБХ медиа», написанную по материалу Financial Times, о смертности от коронавируса в России. Об этом сообщает «МБХ медиа», в редакцию которого поступило письмо Google. Ведомство обратилось к американскому IT-гиганту на основании решения Генпрокуратуры РФ.

Роскомнадзор потребовал от Google заблокировать на сайте «МБХ медиа» новость о смертности от коронавируса, написанную со ссылкой на материал Financial Times. По мнению Генпрокуратуры, новость содержит «призывы к массовым беспорядкам»https://t.co/EMnyPoseiK — МБХ Медиа (@MBKhMedia) May 14, 2020

В Генпрокуратуре утверждают, что новость содержит «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

Google получила уведомление, потому что сайт «МБХ медиа» находится на облачном хостинге Google Cloud Platform. Издание отметило, что от Роскомнадзора требование удалить новость в редакцию не поступало.

Газета Financial Times недавно опубликовала статью, где говорилось, что смертность от Covid-19 в России может быть выше официальной.

Russia's coronavirus death toll could be 70% higher than the government's official data shows https://t.co/oaKMqKrXJc — Financial Times (@FinancialTimes) May 11, 2020

Журналисты подсчитали, что в Москве и Петербурге в апреле 2020 года умерли на 2073 человека больше, чем в среднем за последние пять лет. Потом сравнили эти числа с официальной статистикой смертей от Covid-19 и сделали вывод, что реальная цифра на 72% выше.

Днём ранее The New York Times со ссылкой на демографа Алексея Ракшу написала, что 70% случаев смерти заболевших COVID-19 в Москве и 80% в других регионах России не попадают в официальную статистику из-за особенностей фиксации летальных случаев.

Власти Москвы отвергли обвинения в фальсификации данных. Но отметили, что те, кто заражён Covid-19 и умирает от «альтернативных причин», официально не считаются умершими от коронавируса.

МИД России потребовал от Financial Times опровергнуть приведённые в статье данные, назвав публикации фейками.

❗ «Нью-Йорк таймс» и «Файненшл таймс» стоило бы прислушаться к директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, который заявил, что реальное число жертв #COVID19 может превышать официальную статистику. Не в России. В #США. https://t.co/eL9FE3jsqp pic.twitter.com/a8sRZvz6BU — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) May 13, 2020

Изучением материалов The New York Times и Financial Times занялся Роскомнадзор.

Проверка проводится в рамках статьи 15.3 ФЗ «Об информации», рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства. В этой статье речь идет о порядке ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона.

В свою очередь, редакция The New York Times не видит оснований оспаривать содержание своей статьи о ситуации с коронавирусом в России. Там уверены в точности материала. Он основан на официальных данных и на интервью со специалистами российских институтов, — сказали агентству ТАСС представители американской газеты.

.

.

.