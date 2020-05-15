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15.05.2020

Российские власти требуют удалить материалы, подвергающие сомнению официальную статистику по коронавирусу

Недавно зарубежные издания Financial Times и The New York Times провели расследование, в котором подвергли сомнению статистику жертв коронавируса в РФ, и теперь Генпрокуратура с Роскомнадзором требуют заблокировать перепечатки данных статей в российских СМИ, обращаясь даже к Google

COVID censorship in Russia  

Роскомнадзор потребовал от Google заблокировать новость «МБХ медиа», написанную по материалу Financial Times, о смертности от коронавируса в России. Об этом сообщает «МБХ медиа», в редакцию которого поступило письмо Google. Ведомство обратилось к американскому IT-гиганту на основании решения Генпрокуратуры РФ.

В Генпрокуратуре утверждают, что новость содержит «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

Google получила уведомление, потому что сайт «МБХ медиа» находится на облачном хостинге Google Cloud Platform. Издание отметило, что от Роскомнадзора требование удалить новость в редакцию не поступало.

Газета Financial Times недавно опубликовала статью, где говорилось, что смертность от Covid-19 в России может быть выше официальной.

Журналисты подсчитали, что в Москве и Петербурге в апреле 2020 года умерли на 2073 человека больше, чем в среднем за последние пять лет. Потом сравнили эти числа с официальной статистикой смертей от Covid-19 и сделали вывод, что реальная цифра на 72% выше.

Днём ранее The New York Times со ссылкой на демографа Алексея Ракшу написала, что 70% случаев смерти заболевших COVID-19 в Москве и 80% в других регионах России не попадают в официальную статистику из-за особенностей фиксации летальных случаев.

Власти Москвы отвергли обвинения в фальсификации данных. Но отметили, что те, кто заражён Covid-19 и умирает от «альтернативных причин», официально не считаются умершими от коронавируса.

МИД России потребовал от Financial Times опровергнуть приведённые в статье данные, назвав публикации фейками.

Изучением материалов The New York Times и Financial Times занялся Роскомнадзор.

Проверка проводится в рамках статьи 15.3 ФЗ «Об информации», рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства. В этой статье речь идет о порядке ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона.

В свою очередь, редакция The New York Times не видит оснований оспаривать содержание своей статьи о ситуации с коронавирусом в России. Там уверены в точности материала. Он основан на официальных данных и на интервью со специалистами российских институтов, — сказали агентству ТАСС представители американской газеты.

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