В мире появилась Глобальная коалиция по шифрованию

Более 30 организаций гражданского общества присоединились к запуску Глобальной коалиции по шифрованию (Global Encryption Coalition), чтобы продвигать и защищать шифрование в тех странах, где оно находится под угрозой. Новую коалицию возглавляет Управляющий комитет, состоящий из Center for Democracy & Technology (CDT), Internet Society и Global Partners Digital.
«Распространение COVID-19 подчеркнуло необходимость безопасных, приватных интернет-коммуникаций. Те, кому посчастливилось иметь сильные интернет-соединения, скорее всего, делятся всё большим количеством конфиденциальных данных онлайн. В то же время правительства по всему миру рассматривают политику, которая ставит под угрозу безопасность этих данных, — сказал Грег Нойхайм, старший консультант CDT и директор проекта Freedom, Security and Technology Project. — Шифрование позволяет людям иметь приватную и безопасную цифровую жизнь».
Работая вместе с сообществом, которое быстро вырастет и будет включать компании и технологов, CDT и коалиция помогут активистам в ключевых странах, где шифрование находится под угрозой, таких как Канада, Австралия, Индия и Бразилия, противостоять предложениям, ослабляющим шифрование. «Коалиция предупредит технологов об угрозах шифрования по всему миру и создаст механизмы, с помощью которых они смогут делать экспертный анализ для смягчения этих угроз», — сказал Мэллори Нодел, главный технический директор CDT.
«CDT очень рада возможности предоставить экспертный анализ, глобальное сотрудничество и рупор в поддержку местных усилий по защите шифрования», — добавил Нойхайм.
«Internet Society взволновано объединением усилий Center for Democracy and Technology и Global Partners Digital для формирования Глобальной коалиции по шифрованию», — сказал Джефф Уилбур, старший директор Online Trust в Internet Society. — В условиях глобальной пандемии здравоохранения, приводящей к увеличению числа наших ежедневных действий и коммуникаций в интернете, шифрование становится более важным, чем когда-либо, для сохранения безопасности людей и стран. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с глобальным движением членов коалиции, сфокусированным на продвижении и защите использования сильной политики и практики шифрования по всему миру».
Члены Управляющего комитета
Center for Democracy and Technology
Internet Society
Global Partners Digital
Члены коалиции (полный список здесь)
American Civil Liberties Union
ARTICLE 19
Association for Progressive Communications (APC)
Canadian Civil Liberties Association
CETYS
Citizen Lab, Munk School of Global Affairs & Public Affairs
Coalizão Direitos na Rede
Coding Rights
Committee to Protect Journalists
DataPrivacy.br
Derechos Digitales
Digital Empowerment Foundation
Digital Rights Watch
Electronic Frontier Foundation
Fundación Karisma
Hiperderecho
The Institute for Technology & Society of Rio
Instituto Nupef
InternetNZ
Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social
IP.rec – Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife
IRIS – Instituto de Referência em Internet e Sociedade
LGBT Technology Partnership & Institute
New America’s Open Technology Institute
Open Media
Open Rights Group
Paradigm Initiative
Prostasia Foundation
Red en Defensa de los Derechos Digitales
Small Media
SFLC.in
Software Freedom Law Center
Stiftung Neue Verantwortung
WITNESS
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