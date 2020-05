В мире появилась Глобальная коалиция по шифрованию

Более 30 организаций гражданского общества присоединились к запуску Глобальной коалиции по шифрованию (Global Encryption Coalition), чтобы продвигать и защищать шифрование в тех странах, где оно находится под угрозой. Новую коалицию возглавляет Управляющий комитет, состоящий из Center for Democracy & Technology (CDT), Internet Society и Global Partners Digital.

«Распространение COVID-19 подчеркнуло необходимость безопасных, приватных интернет-коммуникаций. Те, кому посчастливилось иметь сильные интернет-соединения, скорее всего, делятся всё большим количеством конфиденциальных данных онлайн. В то же время правительства по всему миру рассматривают политику, которая ставит под угрозу безопасность этих данных, — сказал Грег Нойхайм, старший консультант CDT и директор проекта Freedom, Security and Technology Project. — Шифрование позволяет людям иметь приватную и безопасную цифровую жизнь».

Работая вместе с сообществом, которое быстро вырастет и будет включать компании и технологов, CDT и коалиция помогут активистам в ключевых странах, где шифрование находится под угрозой, таких как Канада, Австралия, Индия и Бразилия, противостоять предложениям, ослабляющим шифрование. «Коалиция предупредит технологов об угрозах шифрования по всему миру и создаст механизмы, с помощью которых они смогут делать экспертный анализ для смягчения этих угроз», — сказал Мэллори Нодел, главный технический директор CDT.

«CDT очень рада возможности предоставить экспертный анализ, глобальное сотрудничество и рупор в поддержку местных усилий по защите шифрования», — добавил Нойхайм.

«Internet Society взволновано объединением усилий Center for Democracy and Technology и Global Partners Digital для формирования Глобальной коалиции по шифрованию», — сказал Джефф Уилбур, старший директор Online Trust в Internet Society. — В условиях глобальной пандемии здравоохранения, приводящей к увеличению числа наших ежедневных действий и коммуникаций в интернете, шифрование становится более важным, чем когда-либо, для сохранения безопасности людей и стран. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с глобальным движением членов коалиции, сфокусированным на продвижении и защите использования сильной политики и практики шифрования по всему миру».

Члены Управляющего комитета

Center for Democracy and Technology

Internet Society

Global Partners Digital

Члены коалиции (полный список здесь)

American Civil Liberties Union

ARTICLE 19

Association for Progressive Communications (APC)

Canadian Civil Liberties Association

CETYS

Citizen Lab, Munk School of Global Affairs & Public Affairs

Coalizão Direitos na Rede

Coding Rights

Committee to Protect Journalists

DataPrivacy.br

Derechos Digitales

Digital Empowerment Foundation

Digital Rights Watch

Electronic Frontier Foundation

Fundación Karisma

Hiperderecho

The Institute for Technology & Society of Rio

Instituto Nupef

InternetNZ

Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social

IP.rec – Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife

IRIS – Instituto de Referência em Internet e Sociedade

LGBT Technology Partnership & Institute

New America’s Open Technology Institute

Open Media

Open Rights Group

Paradigm Initiative

Prostasia Foundation

Red en Defensa de los Derechos Digitales

Small Media

SFLC.in

Software Freedom Law Center

Stiftung Neue Verantwortung

WITNESS

