Китайские шлемы, измеряющие температуру прохожих, ушли на экспорт

Китайскими инженерами разработан и уже запущен в производство защитный шлем для полицейских, который может сканировать людей на предмет наличия у них признаков COVID-19, измеряя температуру тела бесконтактным способом. Измерение происходит в реальном времени с помощью инфракрасной видеокамеры, закреплённой на шлеме, и полицейский, оснащённый этой технической новинкой, сможет определить, кто из идущих мимо него граждан может быть носителем опасной инфекции.

Устройства изготовлены китайской фирмой KC Wearable — они используют тепловизоры, которые могут мерить температуру даже на расстоянии около двух метров.

В компании отмечают, что эти шлемы пользуются спросом во всему миру.

Издание Business Insider утверждает, что вскоре они появятся у полиции в Италии и Дубае, к ним также проявляют интерес правительства европейских стран. Власти Китая отмечают, что тепловое сканирование может быть одним из способов для борьбы с пандемией коронавируса.

Умный шлем KC N901 оснащен процессором ARM, дисплеем дополненной реальности и инфракрасной камерой. В соответствии с техническими характеристиками устройства оно может определить температуру прохожих с погрешностью до 0,3°C.

Одна из руководителей KC Wearable, доктор Цзе Го, утверждает, что в Китае уже используется более 1000 шлемов. По ее словам, одна неназванная страна заказала сотни шлемов, и в настоящее время совершается еще больше международных сделок. Шлемы стоят от 5000 до 7000 долларов за единицу.

Полицейские в Китае могут измерить температуру конкретного человека или людей в толпе, проходящих мимо. Они также могут сканировать QR-код человека для получения персональных данных, распознавать номерные знаки или использовать технологию распознавания лиц.

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