Генпрокурор США обвинил Apple в «содействии цензуре» в России и Китае

Генеральный прокурор США Уильям Барр обвинил корпорацию Apple в «содействии цензуре и угнетению граждан» в России и Китае и отказе от сотрудничества с американскими властями по поиску террористов, пишет Washington Post. Барр считает, что Apple выполнила требования российских и китайских властей по переносу данных граждан на территорию этих государств, чтобы «правительства этих [стран] могли организовать масштабную слежку». В то же время, по словам генпрокурора, корпорация в свое время не помогла следствию со взломом IPhone преступника.

В прошлом году на авиабазе во Флориде устроил стрельбу курсант из Саудовской Аравии. В ходе нее погибли три человека, нападавший был убит. Расследование показало, что он контактировал с террористами из «Аль-Каиды на Аравийском полуострове», которая базируется в Йемене. После нападения Apple отказалась внедрять в операционную систему iOS бэкдоры для доступа к зашифрованным пользовательским данным из-за дополнительной угрозы хакерских атак. Следствию пришлось потратить четыре месяца, чтобы получить доступ к IPhone нападавшего.

В ответ Apple, как передает Bloomberg, назвала обвинения со стороны Генпрокурора ложными: после нападения на базу корпорация якобы предоставила властям всю доступную информацию, «включая резервные копии iCloud, информацию об учетных записях и данные транзакций». В компании заявили, что нельзя выбирать между ослаблением шифрования и эффективными расследованиями преступлений, поскольку «нет такого понятия, как бэкдор только для хороших людей». В Apple отметили, что не хранят коды доступа клиентов и не могут разблокировать защищенные паролем устройства, и это относится ко всем странам.

Директор департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заявил, что подобные высказывания вызывают только «снисходительную улыбку». По его словам, Россия неоднократно предлагала США обсудить взаимные претензии и создать алгоритм их конструктивного разбора, но штаты для этого пока «не созрели». «Но зато «созрели» до того, что даже на своих бизнесменов в киберсфере начинают поднимать руку», — заключил дипломат.

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