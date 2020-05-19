Марк Цукерберг обеспокоен влиянием китайского подхода к регулированию Сети в мире

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг во время онлайн-дискуссии с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном заявил, что он «обеспокоен» тем, как другие страны пытаются имитировать подход Китая к регулированию интернета:

«Если откровенно, то я думаю — существует такая модель, которая выходит из таких стран, как Китай, имеющих очень разные ценности с западными странами, подход которых более демократичен».

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Глава Facebook считает, что западные демократии могут противопоставить КНР имеющуюся у них «четкую нормативную базу [регулирования интернет-пространства]». Он также выразил мнение, что вопрос о том, какая из моделей окажется более эффективной и «победит во всем мире», будет решен в течение ближайших 5-10 лет. Цукерберг добавил, что выступает за более тесное сотрудничество с европейскими демократическими институтами по этому вопросу.

Это не первый случай, когда Цукерберг ссылается на риски распространения китайской модели интернета по всему миру. Он делал аналогичные комментарии в прошлом году, заявив, что важно не допустить, чтобы Китай установил правила для остального интернета, что вызвало напряженность среди китайских сотрудников Facebook.

Компания надеется, что сообщение о свободе слова заставит регулирующие органы рассматривать её как союзника против более авторитарного Интернета, а не как цель более строгого регулирования.

В беседе с еврочиновником, Цукерберг также предложил демократическим странам разработать свою систему защиты данных, лестно отозвался об «Общем положении защиты данных в ЕС» (GDPR), подчеркнув, что сотрудничество между техническими компаниями и госрегуляторами неизбежно.

Глава Facebook напомнил о новой политике маркировки вводящей в заблуждение информации о коронавирусе COVID-19 и удалении сотен тысяч «фрагментов вредоносной информации», вынесении более 50 миллионов предупреждений и создании новой рабочей группы, которая получит право вето на некоторые решения модераторов соцсети. О последней Бретон отозвался с похвалой, добавив, что этот совет станет тем органом, который будет нести ответственность [за результаты модерации], «и никто другой».

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