Россияне обратились к телемедицине

Согласно данным телемедицинских компаний, интерес россиян к консультациям в онлайн заметно вырос. Многие пациенты на фоне COVID-19 отказываются от личных визитов к врачу и плановых осмотров, а консультации специалистов по-прежнему нужны.

В марте телемедицинская платформа «Доктор рядом» зафиксировала более чем двукратный рост числа обращений (по отношению к февралю). Спрос на консультации сервиса «Яндекс.Здоровье» в марте увеличился на 40%, а в апреле — уже почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

За онлайн-консультациями чаще всего обращаются люди возрастной группы 25-50 лет, добавили в опрошенных компаниях. К телемедицине все более активно стали подключаться пользователи из регионов России. Согласно статистике «Доктор рядом», чаще всего их бесплатным (до конца мая) сервисом интересуются в Ивановской (9% обращений) и Ярославской областях (4,8%), в Татарстане (5,7%) и в Краснодарском крае (4%).

При всех плюсах телемедицины существует и ряд законодательных ограничений, не позволяющих врачам ставить диагноз и назначать лечение в рамках онлайн-консультаций. «Мы полагаем, что внесение поправок в существующее законодательство, разрешающих врачам ставить диагнозы и назначать лечение дистанционно, сегодня было бы более чем актуально», — рассказали в «Доктор рядом».

Как пояснили в компании, во многих регионах ограничен амбулаторный прием в медицинских учреждениях, тогда как в режиме самоизоляции живут пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями, которые должны получать помощь постоянно. «В том числе, им необходимы рецептурные препараты, выписать которые можно только в рамках очного визита», — рассказали в пресс-службе «Доктор рядом».

Как отметили в Ondoc, Национальная телемедицинская ассоциация активно взаимодействует по этому вопросу с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ). «ФРИИ уже обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой ускорить принятие поправок в связи с распространением коронавируса и предложил свою помощь в доработке законопроекта», — подчеркнули в пресс-службе.

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