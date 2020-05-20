Интернет-слежку немецких силовиков остановил Конституционный суд

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) не имеет права отслеживать информационные потоки в иностранных государствах без конкретного повода, сообщает DW. Вступившая в начале 2017 года в силу поправка о полномочиях службы внешней разведки ФРГ не соответствует Основному закону, постановил Федеральный конституционный суд Германии в Карлсруэ.

Monitoring the internet traffic of foreign nationals abroad by the BND intelligence agency partly breaches the constitution, Germany's Constitutional Court ruled. https://t.co/krYMOteA3k — DW News (@dwnews) May 19, 2020

По его мнению, в своей нынешней форме закон о Федеральной разведывательной службе нарушает тайну телекоммуникационной связи и свободу СМИ.

#BVerfG In their current form, surveillance powers of the Federal Intelligence Service regarding foreign telecommunications violate fundamental rights of the Basic Law https://t.co/I0ayVzcWEK — BVerfG (@BVerfG) May 19, 2020

Речь идет о стратегической разведке средствами связи за границей. При этом сотрудники BND без конкретных поводов проверяют большие информационные потоки на предмет интересной для спецслужбы информации.

Полученные данные оцениваются и с точки зрения интереса для спецслужб стран-партнеров и передаются им. Права на подобный контроль за коммуникацией граждан Германии у BND нет, а правовая основа для такой деятельности в отношении иностранцев появилось у спецслужбы только в 2017 году с вступлением действия новой редакции закона.

Положения о наблюдении за интернет-коммуникацией граждан иностранных государств за границей должны быть переработаны самое позднее до 31 декабря 2021 года, заявил при оглашении решения вице-председатель суда Штефан Харбарт.

Правозашитная организация «Общество защиты прав свободы» GFF (Gesellschaft für Freiheitsrechte), подавшая жалобу в Конституционный суд, оценивает это решение как победу и выражает уверенность, что оно укрепляет законность и права человека в Германии и во всём мире.

Вместе с GFF в деле против BND выступали «Репортёры без границ», и Немецкий союз журналистов (DJV) и ещё три немецкие журналистские организации, поскольку считали, что новая редакция закона о BND позволяет разведслужбе «практически беспрепятственно следить за журналистами за границей и делиться информацией с другими спецслужбами».

Истцы, в число которых входила азербайджанская журналистка, лауреат альтернативной Нобелевской премии Хадиджа Исмаилова, также указали, что закон предполагает различные виды слежки в зависимости от национальности граждан. Они потребовали внесения в закон изменений, после которых он будет соответствовать конституции ФРГ.

Новая редакция закона о BND была принята в октябре 2016 года по инициативе правительства ФРГ и вступила в силу в начале 2017 года. Необходимость в поправках появилась после скандала вокруг роли немецкой разведки в истории с Агентством национальной безопасности (АНБ) США, получившей огласку благодаря Эдварду Сноудену. Еще перед принятием закона критики указывали, что он фактически легализует спорную практику слежки немецкой спецслужбы.

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