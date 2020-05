Интернет-слежку немецких силовиков остановил Конституционный суд

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) не имеет права отслеживать информационные потоки в иностранных государствах без конкретного повода, сообщает DW. Вступившая в начале 2017 года в силу поправка о полномочиях службы внешней разведки ФРГ не соответствует Основному закону, постановил Федеральный конституционный суд Германии в Карлсруэ.

Monitoring the internet traffic of foreign nationals abroad by the BND intelligence agency partly breaches the constitution, Germany's Constitutional Court ruled. https://t.co/krYMOteA3k

По его мнению, в своей нынешней форме закон о Федеральной разведывательной службе нарушает тайну телекоммуникационной связи и свободу СМИ.

#BVerfG In their current form, surveillance powers of the Federal Intelligence Service regarding foreign telecommunications violate fundamental rights of the Basic Law https://t.co/I0ayVzcWEK

