YouTube могут заблокировать в России на постоянной основе по «антипиратскому» иску

Принадлежащий Google видеосервис YouTube может быть навсегда заблокирован в России по требованию компании – разработчика тестов для оценки персонала Ontarget, подавшей иск в Мосгорсуд. В 2018 г. компания выиграла в судебном процессе против Google по поводу прав на тесты собственной разработки, однако спорный контент продолжают размещать на видеосервисе. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на истца и материалы суда.

Иск ООО «Онтаргет», разработчика тестов для оценки персонала, входящего в Detech Group, будет рассмотрен в начале июня, следует из материалов суда. Гендиректор и учредитель компании Светлана Симоненко сообщила, что некоторые каналы на YouTube предлагают соискателям «обмануть будущих работодателей и пройти тесты за них», в том числе размещая разработанные Ontarget тесты. По её словам, исковые требования состоят в полной блокировке YouTube, так как нарушения стали повторными: в 2018 году Мосгорсуд уже обязал Google удалить спорный контент. Google уклоняется от исполнения решения, контент по-прежнему не удален, а блокировка конкретной страницы «не приведет к желаемому результату, появляются новые видео», говорит Симоненко. В Google не ответили на запрос «Ъ».

В 2018 г. представитель Google в суде заявлял, что компания не является надлежащим ответчиком, так как не выступает хостинг-провайдером YouTube. В апелляции в 2019 г. Google пыталась оспорить судебное решение, указывая, что видео с тестами Ontarget на YouTube удалили, но суд возразил, что это «не устраняет угрозу нарушения прав истца в будущем». Кассационную жалобу Google суд не стал рассматривать.

По оценке экспертов, опрошенных газетой, требования о блокировке YouTube не заявлялись ранее в российских судах из-за пиратского контента. Однако одна из норм федерального закона «Об информации» обязывает суд заблокировать весь сайт, а не только нарушающие закон ссылки.

По словам представителя компании DLA Piper Rus, адвоката Юлианны Табастаевой, Мосгорсуд не блокирует крупные платформы полностью из-за нарушений, даже повторных. Блокировке в России, указывает она, подвергаются только те ресурсы, которые систематически нарушают закон.

Эксперты отмечают, что требование закрыть доступ к видеосервису чрезмерно, а суд может счесть его злоупотреблением со стороны истца. YouTube считается самым популярным в мире и в России видеохостингом. По данным Mediascope, его месячная аудитория в России составила в феврале 2020 г. 45,4 млн человек. Ежедневная его посещаемость в России – 19,6 млн пользователей.

Со своей стороны, РосКомСвобода ещё раз напоминает, что считает российское «антипиратское» законодательство устаревшим, непроработанным и местами токсичным. Кроме того, что иногда прописанные нормы оборачиваются таким вот абсурдом, антипиратские законы не решают проблему соблюдения авторских и исключительных прав, особенно с учётом того, что блокировки достаточно легко обойти, они могут использоваться для давления на конкурентов, политической и другой цензуры.

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