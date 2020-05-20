Google собирает данные о передвижении жителей во время пандемии

Google собирает данные (как утверждает, сводные и анонимные) по передвижению жителей в разных странах, которые использует в своих продуктах, например, Google Картах. Отчеты показывают, как меняется поведение людей в связи с мерами по борьбе с COVID-19: чаще или реже они выходят из дома и посещают общественные места. Пока отчета по России нет, мы решили посмотреть на данные по Белоруссии, отличающейся своим подходом к борьбе с коронавирусом от других государств, и на имеющиеся данные ее соседей (Литвы, Латвии и Польши).

Во всех четырех странах снизился процент посещения мест розничной торговли и отдыха (рестораны, кафе, торговые центры, тематические парки, музеи, библиотеки и кинотеатры). Меньше всего он упал в Белоруссии (-15%), больше всего — в Литве (-36%). Бакалея и фармацевтика пострадали не сильно (максимальное падение на 14%), а в Белоруссии показатель даже остался на прежнем уровне (0%). Парки везде показали плюс, самый большой в Литве (+18%), самый маленький — Польше (+2%).

На станциях явно уменьшился пассажиропоток: падение от -17% (Белоруссия) до -39% (Литва). Ожидаемо в жилых помещениях люди стали находиться больше: +6 % в Белоруссии, +15% — Литве, +11% — Латвии и +12% — Польше.

На 20 мая, по данным Карты распространения коронавируса в России и мире «Яндекса», в Белоруссии подтверждено более 31 тыс. заражений, Литве — 1564, Латвии — 1016, Польше — более 19 тыс.

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