Human Rights Watch призывает Россию свернуть «Социальный мониторинг»

Международная правозащитная организация Human Rights Watch выступила с новым обращением к властям России, высказав обеспокоенность внедрением новых систем слежки в связи с эпидемией COVID-19, которые нарушают права человека. В частности, было «неправомерно оштрафовало сотни, если не тысячи людей за то, что они якобы нарушили самокарантин, основанный на сомнительных интерпретациях поведения [граждан] с помощью приложения для слежки — “социальный мониторинг”». Причем об этом заявляли сами же власти Москвы, где это приложение было внедрено первым.

Moscow’s Social Monitoring App, designed to track people with Covid-19, unjustifiably invades users’ privacy, is mired in flaws and glitches, slaps law-abiding people in #Russia’s capital with wrongful fines, and should immediately be discontinued. @hrw https://t.co/rAnRiyTslr pic.twitter.com/iAYAcf8aiU

— Tanya Lokshina (@TanyaLokshina) May 22, 2020