Human Rights Watch призывает Россию свернуть «Социальный мониторинг»

Международная правозащитная организация Human Rights Watch выступила с новым обращением к властям России, высказав обеспокоенность внедрением новых систем слежки в связи с эпидемией COVID-19, которые нарушают права человека. В частности, было «неправомерно оштрафовало сотни, если не тысячи людей за то, что они якобы нарушили самокарантин, основанный на сомнительных интерпретациях поведения [граждан] с помощью приложения для слежки — “социальный мониторинг”». Причем об этом заявляли сами же власти Москвы, где это приложение было внедрено первым.

Moscow’s Social Monitoring App, designed to track people with Covid-19, unjustifiably invades users’ privacy, is mired in flaws and glitches, slaps law-abiding people in #Russia’s capital with wrongful fines, and should immediately be discontinued. @hrw https://t.co/rAnRiyTslr pic.twitter.com/iAYAcf8aiU — Tanya Lokshina (@TanyaLokshina) May 22, 2020

«Приложение, разработанное для отслеживания людей с COVID-19 и симптомами других респираторных заболеваний, неоправданно нарушает конфиденциальность пользователей, погрязло в недостатках и технических проблемах и должно быть немедленно прекращено», — заявляет HRW.

По их оценке, из-за страха быть оштрафованными с помощью приложения москвичи могут перестать обращаться за тестированием или медицинской помощью, что подвергнет их самих и окружение большему риску.

Приложение «Социальный мониторинг» было запущено в начале апреля и предназначается для тех, у кого был подтвержден коронавирус или другие респираторные заболевания и кто лечится на дому.

При этом москвичи жалуются на необоснованные штрафы: к примеру, уведомления, с помощью которых проверяют местоположение пользователей, часто приходят на телефон ночью, когда люди спят. Если же система в течение часа не получает селфи, то выписывает штраф в 4 тысячи рублей.

Пользователи системы для контроля за больными COVID-19 и ОРВИ получили штрафы более чем на 200 миллионов рублей. По данным властей, в приложении «Социальный мониторинг» зарегистрировано 60 тысяч пользователей. Почти треть из них получила штрафы. Некоторые пользователи были оштрафованы по нескольку раз.

«Социальный мониторинг» регулярно подвергают критике за некорректную работу и сбои. Например, штраф получила бывший профессор Российского университета дружбы народов Ирина Карабулатова, не установившая приложение. При этом Карабулатова около года не покидает квартиру, так как прикована к постели.

Разработчик «Социального мониторинга» признаёт вероятность недочётов в работе, так как сервис разрабатывался и внедрялся в сжатые сроки. Штрафы можно обжаловать на портале mos.ru или в Главном контрольном управлении Москвы.

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