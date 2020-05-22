Операторы связи предложили смягчить законопроект об удалённой идентификации абонентов

Законопроект Минцифры об удалённой идентификации абонентов сотовой связи через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале «Госуслуги» и Единую биометрическую систему (ЕБС) «Ростелекома» может плохо повлиять на развитие корпоративного сегмента, а также спровоцировать распространение серых SIM-карт среди граждан ближнего зарубежья, которые приезжают на заработки и не могут зарегистрироваться в ЕСИА. Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (в которую входят МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и Tele2) предупредила об этом отзыве на проект закона.

Как сообщает «Ъ», предложенные министерством меры призваны упростить сотовым операторам ведение бизнеса в условиях ограничений, принятых из-за COVID-19. Они сделают возможным использование корпоративной связи только при наличии у её пользователей учётных записей в ЕСИА. Но корпоративных абонентов нельзя заставить внести такие данные о своих сотрудниках, к тому же у сотовых компаний отсутствует механизм проверки наличия их в ЕСИА при заключении договора, говорится в отзыве.

На проверку сведений в ЕСИА по требованию Минцифры должно уйти не больше минуты, но непонятно, как оборудование и софт оператора интегрируют в систему, следует из отзыва генерального директора екатеринбургского оператора «Мотив» Алексея Артемасова. По его мнению, этот срок должен составлять не меньше суток, а иначе операторов будут привлекать к ответственности за сбои системы.

Помимо этого законопроект сокращает возможности дистанционного заключения абонентских договоров, уверены операторы. В нем предлагается только два способа удаленной идентификации: усиленной квалифицированной электронной подписью или через ЕБС, а сейчас договоры можно заключать и с помощью простой электронной подписи. Это позволяет операторам уже сейчас использовать собственные методы идентификации при продаже сим-карт онлайн, например, мобильные приложения с привязкой к госуслугам, в которые нужно загрузить фото паспорта и селфи.

Операторы просят разрешить использовать их собственный софт и дальше. А для проверки наличия сведений об абоненте в ЕСИА предлагается использовать данные от банков, которые идентифицируют клиента при открытии счета.

В Минцифры отмечают, что в софте операторов не урегулирован вопрос защиты данных, а использование простой электронной подписи может повлечь риски мошенничества.

В министерстве также отметили, что итоговый текст законопроекта, который вскоре внесут в правительство, будет отличаться от первоначального варианта.

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