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22.05.2020

Утечка данных оштрафованных москвичей заставила мэрию заказать анализ защищённости информации

Исполнитель контракта должен за почти 150 млн рублей проанализировать системы Департамента информационных технологий (ДИТ) на защищенность доступа к инфоресурсам, аппаратному обеспечению из публичных, локальных и беспроводных сетей, а также мобильных приложений

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ДИТ Москвы запланировал потратить почти 150 миллионов рублей на «оказание услуг по анализу защищённости информационных систем». Информацию о закупке обнаружило «МБХ медиа».

Исполнитель контракта должен проанализировать городские системы на предмет защищенности доступа к информационным ресурсам и аппаратному обеспечению из публичных и локальных сетей, приложений для мобильных устройств, а также из беспроводных сетей. Необходимо оценить текущее состояние защищенности центра обработки данных и предоставить специалистам служб эксплуатации информацию о наличии уязвимостей.

Все это, по мнению заказчика, должно снизить репутационные и технические риски и повысить эффективность расходования бюджетных средств на защиту информации.

Во второй половине мая текущего года стало известно, что паспортные данные нарушителей самоизоляции в Москве нашли в открытом доступе на сайтах оплаты штрафов. Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков тогда заявил, что данные могли попасть в открытый доступ после публикации скриншотов постановлений самими оштрафованными.

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