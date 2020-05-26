Суд: ФБР не может использовать улики с экрана блокировки телефона без ордера

В окружном суде Сиэтла (штат Вашингтон) на этой неделе постановили, что, хотя полиция может взять телефон человека во время его ареста, следователи не должны использовать содержимое экрана блокировки в качестве свидетельства преступления, не имея ордера на разблокировку.

Постановление сделано в рамках дела Джозефа Сэма, которого в 2019 году обвинили в заговоре с целью совершения грабежа и нападения, повлекшего за собой нанесение телесных повреждений. Следователи ФБР включили телефон и сфотографировали экран блокировки, чтобы использовать его в качестве доказательства против Сэма в феврале 2020 года.

В судебных документах говорится, что на экране блокировки телефона отображается время и дата. Судья постановил, что действия ФБР без ордера антиконституционны: ведомство вмешалось в личную жизнь Сэма.

Поскольку осмотр телефона Сэма был проведен без ордера, правительство не может использовать фотографии экрана блокировки телефона против него, заключил судья.

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