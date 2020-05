В Китае начинают вводить постоянный мониторинг состояния здоровья с использованием QR-кодов

Власти восточного китайского города Ханчжоу заявили о планах по запуску отслеживающего здоровье граждан QR-кода, чтоб на его основе проводить постоянный мониторинг состояния здоровья людей, причём они намерены осуществлять его вне зависимости от того, объявлена ли чрезвычайная ситуация или нет. Данный код будет отображаться в виде определённого цвета и цифровой оценки, основанных на медицинских записях определённых лиц, а также результатах медосмотров и особенностей образа жизни — таких как курение и общий уровень активности.

As Chinese authorities expand use of health tracking apps, privacy concerns grow: QR codes set to play broader role in daily life as local authorities dream up new uses . https://t.co/56qYwf0Iy5

Данный проект представляет собой расширение действующей в Китае системы паспортов виртуального здоровья, введённой по всей стране в феврале текущего года для осуществления мониторинга распространения коронавируса.

При разработке системы местные чиновники работали с такими приложениями для смартфонов, как Alipay и WeChat, самыми распространёнными в стране платёжными системами. Исходя из истории перемещений и состояния здоровья, приложения назначают тому или иному гражданину цветовой код — зеленый, желтый или красный, обозначающий уровень риска заражения. Благодаря им, предприятия и общественные учреждения, включая рестораны, магазины и больницы, могут выбирать только для тех, кто имеет зеленые коды.

Попытка Ханчжоу «нормализовать практику применения кодекса здоровья», как об этом заявили городские власти, вызвала бурную реакцию в Интернете, выразившуюся в обеспокоенности по поводу конфиденциальности медицинской информации, которая потенциально может стать общедоступной. На платформе микроблогов Weibo был проведён опрос, согласно которому 86% проголосовавших высказались против данной инициативы чиновников.

В комментариях к новостям о введении «кодов здоровья» пользователи считают, что грань между личным и общественным здоровьем должна оставаться, как и конфиденциальность, относящаяся к состоянию личного здоровья. Многие считают, что такие меры откроют путь для дискриминации по здоровью, когда людям с «плохим» кодом будут отказывать на собеседованиях при поиске работы, получении разного рода услуг.

Кроме того, политика конфиденциальности при работе с таким кодированием оставляет желать лучшего, поскольку собираемая в рамках контроля за распространением COVID-19 информация, сохраняется в единой централизованной базе, которая достаточно уязвима для утечек. Хотя власти Китая и заявляют, что эти данные используются исключительно для конкретной цели — борьбы с пандемией, а значит вряд ли будет продана или передана коммерческим или государственным компаниям.

Органы здравоохранения Ханчжоу заявили, что планируют завершить проект введения «кодов здоровья» в мае или июне, и пока неясно — захотят ли воспользоваться их опытом другие города КНР.

Журналисты ряда изданий уже отметили, что власти разных провинций Китая не намерены отказываться от использования отслеживающих и оценивающих систем даже после окончания пандемии.

Shanghai — China's health tracking QR codes, which have played a key part in the country's successful containment of the coronavirus, now look set to play a much broader role in daily life as local authorities dream up new uses for the technology.https://t.co/jLQTYLXTiT

