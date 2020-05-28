Privacy Day 2020: пандемия как предлог для нарушений цифровых прав по всему миру

21 мая «Роскомсвобода» совместно с партнёрами провела Privacy Day 2020, на котором выступили как приглашённые спикеры, так и эксперты нашей организации.

.

Лицо под прицелом. Обработка биометрии человека в карантинных целях.

.

«Лицо станет доказательством вашей вины»

.

Система распознавания лиц — технология, которая включает в себя такие элементы, как верификация и идентификация, рассказал управляющий партнёр Digital Rights Center и ведущий юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. Система распознает лицо по точкам и сопоставляет его с базой данных. Пандемия продвинула эту технологию сильно вперед. Ещё во время протестов в Гонконге власти не могли идентифицировать людей в медицинских масках. Теперь не помеха даже шлемы, поскольку система ориентируется не только на точки, но и создает 3D-модель головы.

Презентация доклада «Лицо под прицелом. Обработка биометрии человека в карантинных целях» / Саркис Дарбинян / Digital Rights Center

PDF / 2 Mb

.

Несмотря на свои положительные стороны, распознавание лиц несет и много опасностей. Среди них — незаконный сбор данных, мошенничество, ошибки распознавания (в отношении чернокожих людей до сих пор постоянно происходят сбои) и возможность неавторизованного доступа третьего лица, который ведёт к утечкам данных. Отдельно спикер выделил массовую слежку со стороны государства и связанную с ней трансформацию поведения людей. Последняя, по мнению юриста, — самая большая опасность, потому что подразумевает не просто мониторинг, но и влияние на действия людей. Например, зная, что за ними наблюдают, люди могут побояться выйти на митинги.

Все страны пытаются собирать биометрию. В лидерах находятся Китай, США. Россия и Канада набирают темп и скоро могут войти в конкуренцию с Китаем, считает эксперт. Сам Китай как экспортирует технологию, так следит и за своими гражданами. Сейчас в стране установлено 173 млн камер, на систему слежки уже потрачено 200 млрд долл. «Технологически это круто, но пугает всё человечество», — сказал Дарбинян и назвал такое положение дел «цифровой диктатурой».

Однако в мире есть и другие модели поведения. Так, Сан-Франциско и Окленд (США) приняли запрет на технологию, позже Калифорния в целом — мораторий на её использование правоохранительными органами. Порядок же использования распознавания бизнесом строго регламентируется: например, владелец заведения должен повесить крупный значок-предупреждение о видеонаблюдении.

Гражданам России важней всего смотреть на Евросоюз, потому что государство многое берёт оттуда (например, «право на забвение»). В январе этого года Еврокомиссия предложила ввести мораторий на распознавание лиц в публичных местах на три-пять лет в целях выяснения разумной методологии и оценки воздействия технологии. Чуть позже, однако, она решила не принимать документ и разрешила каждому государству-члену самостоятельно определить, как использовать технологию. В феврале стало известно о планах Европарламента создать панъевропейскую базу данных, что вызвало у общественности бурю эмоций. Сейчас пандемия толкает Евросоюз поскорее сделать единый фреймворк, считает Дарбинян.

В России распознавание не урегулировано. Однако кое-что всё же есть: стоит помнить о том, что по 152-ФЗ сбор биометрии возможен только по согласию лица, за такими исключениями, как противодействие терроризму, обеспечение транспортной безопасности и т.п. Кризисные ситуации вроде пандемии в перечень исключений всё-таки не входят. Тем не менее в России оформилось отношение к пандемии как к из ряда вон выходящей вещи. И, например, теперь в столице по делам, связанным с нарушением режима самоизоляции и режима повышенной готовности, зафиксированным при помощи технических средств, в связи с новой статьей 16.3. кодекса об административных правонарушениях Москвы, протокол не составляется. То есть власти ввели упрощённый порядок для таких «нарушений», что противоречит текущему законодательству России, объяснил Дарбинян.

Из-за этого запущенная ранее «Роскомсвободой» кампания против распознавания лиц Ban Cam вновь актуализировалась. При отсутствии должного регулирования области сбора биометрии «Роскомсвобода» продолжает требовать введения моратория, эффективного надзора, общественного контроля и введения ответственности за утечки и злоупотребления. Если вы столкнулись с нарушением ваших прав, пишите на [email protected].

.

Pandemic Big Brother. Как в мире ограничивают цифровые права в эпоху пандемии

.

2020 год — год пандемии и слежки

.

Руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк представил Pandemic Big Brother — трансграничный и мультиязычный проект общественного мониторинга того, каким образом в разных странах ограничивают цифровые права и свободы пользователей во время пандемии. Проект доступен на русском, английском, французском и немецком языках. Его партнёры — правозащитные организации из Белоруссии, Украины, Кыргызстана, Казахстана, Великобритании, США и других стран. Цель проекта — отследить, снимут ли ограничительные меры после пандемии.

Презентация доклада «Pandemicbigbrother. Как в мире ограничивают цифровые права в эпоху пандемии» / Артём Козлюк, Алёна Рыжикова / РосКомСвобода

PDF / 3 Mb

.

«Есть высокие риски, что меры по слежке и цензуре будут сохраняться после нее. Мы обращаем внимание общества на то, что эти должны быть, во-первых, законны, во-вторых, сняты по окончании пандемии», — Артём Козлюк.

.

Задачи проекта:

— общественный мониторинг соблюдения цифровых прав;

— сбор аналитической и новостной информации;

— освещение ситуации по цифровым правам по всему миру;

— отслеживание действий властей после окончания пандемии.

Проект выглядит как карта мира. Страны выделены тремя цветами. Серый означает, что информации по стране нет. Жёлтый — есть вероятность ограничительных мер, но пока они не введены. Красный — ограничения уже в действии. Зеленым в дальнейшем отметят страны, где ограничения после пандемии сняли, в коричневым — те места, где меры останутся.

.

На карте отмечаются следующие нарушения:

— слежка через мобильные телефоны и госсервисы;

— цензура (борьба с фейками);

— административное и уголовное преследование за публикации;

— ограничение доступа к официальной информации;

— контроль через дроны;

— видеонаблюдение и распознавание лиц;

— отключение или принудительное замедление интернета.

.

По мнению авторов проекта, ограничения должны вводиться с соблюдением следующих принципов:

— добровольность;

— законность;

— открытость;

— наличие временных рамок;

— достижение цели;

— инфобезопасность;

— отсутствие дискриминации;

— общественное участие.

.

Всё это подробно изложено на сайте проекта.

.

Редактор Pandemic Big Brother Алёна Рыжикова рассказала о некоторых показательных кейсах, которые набрались за два месяца работы карты. Так, по её словам, в Европе намечается глобальный тренд на коронавирусные приложения, которые отслеживают круг контактов заболевших. Но если в Европе установка приложений носит рекомендательный характер, то в Азии ситуация противоположная. Например, в Китае ввели так называемые «коды здоровья», которые сканируются практически во всех публичных местах. В Индии идут по тому же пути и разрабатывают свои подобные приложения, одно из которых решили сделать обязательным на территории всей страны. Вдобавок к этому власти Индии рассматривают возможность внедрения дронов с функцией распознавания лиц и интегрированных с местной системой цифровой идентификации, которая в свою очередь насчитывает более 1 млрд. пользователей.

Подобные меры для наглядности спикер сравнила с тем, как если бы в России ввели глобальную видеослежку и подключили к ней «Госуслуги». В России, конечно, их подключили, но всё же не во всеобъемлющем масштабе. С помощью «Госуслуг» можно было авторизироваться в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» для оформления цифровых пропусков в некоторых регионах России. Помимо этого, получить цифровый пропуск в регионах можно было через различные региональные сервисы и СМС. К примеру, в Москве с цифровые пропуска выдавал портал «Мос.ру», а приложение «Карантин», разработанное специально для ГИБДД, позволяло сотрудникам автоинспекции проверять пропуска на транспортное средство. Отдельно отличилось приложение «Социальный мониторинг», отслеживающее соблюдение карантина больными людьми: оно выписывало штрафы даже тем, кто не покидали квартиру.

Везде в России так или иначе были зафиксированы нарушения цифровых прав, но положительно выделяется на фоне всех регионов Татарстан. Республика, хотя и ввела первой цифровые пропуска, первой же их и отменила, а ещё заявила, что удалила все собранные пользовательские данные.

2020 год не только год борьбы с коронавирусом, но и год внедрения по всему миру инструментов слежки, резюмировала Рыжикова. «Об их эффективности пока рано говорить. Надеемся, что по окончании пандемии все ограничительные меры будут свёрнуты», — заявила она.

О панельных дискуссиях, прошедших в рамках онлайн-конференции Privacy Day, мы рассказали в предыдущем материале.

Полная запись трансляции конференции (позже будет представлены видео по отдельным вступлениям):

.

.

.