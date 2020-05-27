На базу данных экстремистских организаций потратят почти 50 млн рублей

Главное управление по противодействию экстремизму МВД выделило 49,7 млн рублей на создание сервиса обеспечения деятельности ведомственной структуры, сообщает «МБХ медиа». Согласно размещённому на сайте госзакупок тендеру «Выполнение опытно-конструкторской работы «Создание сервиса обеспечения деятельности Главного управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации»», сервис должен обеспечивать накопление, актуализацию, поиск и обобщение информации, полученной в рамках оперативно-розыскной деятельности и оперативно-розыскных мероприятий по вопросам противодействия экстремистской деятельности.

В базе данных будет информация обо всех экстремистских организациях, в том числе сведения о составе и деятельности организации. Также в базе будут анкетные данные конкретных лиц, включая их приметы внешности и сведения о документахhttps://t.co/XUGbNtTk3f — МБХ Медиа (@MBKhMedia) May 27, 2020

Среди прочего, в базе данных будет информация обо всех экстремистских организациях, в том числе сведения о составе, деятельности организации, месте нахождения организации, типе организации (религиозное объединение, экстремистские организации, фанатские группировки) и территориальной распределенности.

Также по объекту учета «Организация» подсистема «Учет» должна хранить данные о финансировании организаций и лиц. Что касается последних, в базе будут содержатся все актуальные данные о конкретном человеке — анкетные данные (включая альтернативные имена) об особых приметах внешности, сведения о документах, местах рождения, регистрации, пребывания, прохождении военной службы, «криминальном окрасе» и другие.

Такой сервис, считают в МВД, позволит повысить эффективность Центра «Э» и автоматизировать процессы накопления, актуализации, поиска и обобщения информации.

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