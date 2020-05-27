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27.05.2020

На базу данных экстремистских организаций потратят почти 50 млн рублей

Согласно размещённому на госзакупках тендеру Центра «Э» МВД, сервис должен обеспечивать накопление, актуализацию, поиск и обобщение информации, полученной в ходе оперативно-розыскной деятельности

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Главное управление по противодействию экстремизму МВД выделило 49,7 млн рублей на создание сервиса обеспечения деятельности ведомственной структуры, сообщает «МБХ медиа». Согласно размещённому на сайте госзакупок тендеру «Выполнение опытно-конструкторской работы «Создание сервиса обеспечения деятельности Главного управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации»», сервис должен обеспечивать накопление, актуализацию, поиск и обобщение информации, полученной в рамках оперативно-розыскной деятельности и оперативно-розыскных мероприятий по вопросам противодействия экстремистской деятельности.

Среди прочего, в базе данных будет информация обо всех экстремистских организациях, в том числе сведения о составе, деятельности организации, месте нахождения организации, типе организации (религиозное объединение, экстремистские организации, фанатские группировки) и территориальной распределенности.

Также по объекту учета «Организация» подсистема «Учет» должна хранить данные о финансировании организаций и лиц. Что касается последних, в базе будут содержатся все актуальные данные о конкретном человеке — анкетные данные (включая альтернативные имена) об особых приметах внешности, сведения о документах, местах рождения, регистрации, пребывания, прохождении военной службы, «криминальном окрасе» и другие.

Такой сервис, считают в МВД, позволит повысить эффективность Центра «Э» и автоматизировать процессы накопления, актуализации, поиска и обобщения информации.

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