Инвесторы Facebook предлагают отложить внедрение сквозного шифрования

Инвесторы Facebook на ежегодном собрании акционеров проголосуют за предложение отложить планы компании по сквозному шифрованию, сообщает BBC. Конфиденциальность важна для социальной сети, но она не должна обеспечиваться за счёт нового потока практически необнаруживаемых свидетельств сексуальных надругательств над детьми на Facebook, сказал Майкл Пассофф, один из тех, кто поддерживает эту меру.

Facebook утверждает, что является лидером в борьбе с сексуальной эксплуатацией детей в интернете. «При расширении опции сквозного шифрования для защиты личных сообщений от хакеров и преступников мы по-прежнему стремимся возглавить нашу отрасль в обеспечении безопасности детей», — заявили в компании.

В 2019 году технологические компании сообщили о 70 млн видео и фотографий детей, подвергающихся сексуальной эксплуатации. Почти 85% этих сообщений поступило от Facebook.

В том же году глава корпорации Марк Цукерберг рассказал о желании, чтобы сквозное шифрование стало базовым уровнем безопасности для всех служб обмена сообщениями, включая Facebook Messenger и Instagram. Эта означает, что сообщения, тестовые и с изображениями, будут зашифрованы так, что только отправитель и получатель смогут понять их смысл, и даже сам Facebook будет сделать это не в состоянии. WhatsApp, принадлежащий компании, уже внедрил эту технологию.

Правительства США, Великобритании и Австралии убеждают Facebook создать бэкдор или другой обходной путь, который дал бы им доступ к сообщениям в рамках уголовных расследований. До сих пор компания отказывалась это делать.

Для Facebook сложившаяся дилемма — вопрос баланса между конфиденциальностью и общественной безопасностью.

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