Запущено приложение для обжалования штрафов за «карантинные» нарушения

Юридический сервис Destra Legal создал приложение, которое позволяет в автоматическом режиме оспаривать и направлять в суды штрафы за нарушение самоизоляции.

На бесконечные штрафы за нарушение самоизоляции нашлась управа — приложение от юристов Destra Legal поможет их оспорить в автоматическом режиме https://t.co/PxQAdSVefA pic.twitter.com/Tc8HTILY0u — The Village (@villagemsk) May 27, 2020

Пошаговое руководство по заполнению жалобы предусматривает все возможные ситуации, в которые может попасть человек, передвигающийся на автомобиле, – например, у него не было цифрового пропуска, или тот был оформлен с ошибкой, оказался аннулирован, или за рулем вообще находился другой человек.

Воспользоваться приложением можно бесплатно, как и юридическим сопровождением, – оператор в чате также поможет определиться с территориальной подсудностью, списком документов и объяснит, как направить жалобу в суд онлайн.

Пока приложение позволяет оспаривать только штрафы, полученные за езду без цифрового пропуска, но скоро можно будет пожаловаться также на несправедливость штрафов, вынесенных полицейскими за нарушение режима самоизоляции или отсутствие маски.

По мнению юристов Destra Legal, у мэрии в принципе нет прав штрафовать за нарушение правил самоизоляции на основании камер. КоАП предусматривает такой упрощенный порядок только для административных нарушений в области правил дорожного движения (ПДД) либо благоустройства.

Даже если вы не рассчитываете, что вас простят, есть смысл воспользоваться приложением: жалоба приостанавливает срок вступления постановления в силу, а значит появится законная причина для отсрочки уплаты штрафа.

Все началось с нескольких штрафов за езду без цифрового пропуска, полученных основателями сервиса, рассказал «Ведомостям» директор по правовым вопросам Destra Legal Борис Фельдман. Так как сервис специализируется на решении типовых юридических задач онлайн, то, после того как юристы подготовили жалобу на штрафы в суд, полезный опыт решили растиражировать в помощь тем, кто так же пострадал от локдауна.

По данным сервиса, новая услуга востребована: ею воспользовались уже более 1000 человек. Данных о том, что хотя бы одно такое дело рассмотрено судом, пока нет: закон установил двухмесячный срок для проверки таких жалоб, и даже для поданных первыми этот срок еще не истек. Но практика показала, что оспаривать штрафы в Московской дорожной административной инспекции бессмысленно, говорит Фельдман: даже если штраф пришел из-за ошибки в пропуске, его не отменяют. Так что есть все основания обращаться сразу в суд.

.

.

.