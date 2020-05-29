Консерваторы тщетно пытаются выиграть у соцсетей в суде

Сайты социальных сетей могут легально банить пользователей практически по любой причине. Они могут забанить пользователей за непристойный шутки или за супремасизм (идеологию превосходства определённой расы).

Если вы подадите в суд на бан Twitter или Facebook, вы почти наверняка проиграете. Несмотря на это, люди продолжают подавать иски, утверждая, что подверглись цензуре в социальных сетях. В конце мая они потерпели ещё одно поражение.

Апелляционный суд в Вашингтоне отклонил жалобу Лоры Лумер, консервативной активистки, которая была забанена в Twitter за антимусульманские твиты и позже приковала себя цепью к штаб-квартире компании в знак протеста. Лумер утверждала, что Facebook, Google, Twitter и Apple сговорились подавлять консервативный контент, нарушая при этом права Лумера согласно Первой поправке. Суд не согласился и отклонил иск.

Сейчас удобное время: президент Дональд Трамп ругает Twitter за его предполагаемую предвзятость. После того как микроблог применил ярлык фактчекинга к его твитам, он сделал неопределённую угрозу «строго отрегулировать» или закрывать сайты, которые «заставляют замолчать голоса консерваторов».

Судебные иски против предвзятости, в которых люди утверждают, что Twitter, Google или Facebook дискриминируют их по политическим причинам, показывают, почему самые смелые угрозы Трампа, вероятно, являются пустыми. Суды по всей стране неоднократно защищали права социальных сетей на бан по их желанию. Если Трамп хотел закрыть сайты, которые идут против его воли, ему нужно было бы преломить этот прецедент.

Давайте посмотрим на эти дела.

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Чарльз К. Джонсон против Twitter

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Консервативный блогер и активист Чарльз К. Джонсон был вовлечен в несколько судебных дел, в одном из которых он обвинил Twitter в нарушении его прав на свободу слова, когда его забанили в 2015 году. В середине 2018 года калифорнийский суд удовлетворил просьбу Twitter отклонить жалобу, установив, что под угрозой права Twitter, а не Джонсона.

«Хорошо известно, что конституционное право на свободу слова включает в себя право не говорить», — говорится в постановлении суда. Правила Twitter «четко определяют, что пользователи не могут публиковать угрожающие твиты, а также что [Twitter] может в одностороннем порядке, по любой причине, прекратить действие учетной записи пользователя. Эти правила отражают осуществление [Twitter] свободы слова».

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Джаред Тейлор против Twitter

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Крайняя ультраправая фигура Джаред Тейлор, белый националист, судился с Twitter за бан в 2018 году, утверждая, что он подвергся дискриминации из-за своих расистских взглядов. Калифорнийский судья Гарольд Кан дал Тейлору удивительную юридическую победу, когда он разрешил продолжить дело, назвав его «классическим иском в интересах общественности». Но везение Тейлора долго не продлилось. Как говорит юридический эксперт Эрик Голдман, апелляционный суд Калифорнии заявил, что точная логика иска Тейлора не имеет значения. Выбор модерации Twitter был защищен в соответствии с разделом 230 закона об этике в сфере коммуникаций (Communications Decency Act).

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Крейг Бриттен против Twitter

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«Порномагнат» Крейг Бриттен, который баллотировался в сенат Аризоны в 2018 году, также разозлился на Twitter за то, что тот забанил его. Бриттен представил микроблогу длинный список претензий, начинавшийся с нарушений Первой поправки и заканчивавшийся эмоциональным расстройством. Калифорнийский суд установил, что претензии Бриттена зависели от отношения к Twitter как к издателю его контента, и раздел 230 явно противоречил этим требованиям.

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Федеральное агентство новостей против Facebook

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Один необычный политический иск поступил от Федерального агентства новостей (ФАН), которое якобы было связано с российским интернет-исследовательским агентством «фабрика троллей». Facebook удалил страницу ФАН вместе с большим количеством другой пропаганды в 2016 году. ФАН подало в суд на Facebook за нарушение Первой поправки и контракта. Судья Люси Кох закрыла дело один раз в 2019 году и еще раз в начале 2020 года, следуя аргументации, описанной выше. Хотя, как подробно описано в блоге Голдмана, у ФАН были некоторые особенно странные ошибочные представления относительно закона об интернете, включая идею о том, что раздел 230 имеет исключение для политических выступлений. Так вот, это не так.

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Prager University против Google

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Консервативная пропагандистская группа Prager University подала один из самых известных исков о предвзятости против Google в 2017 году, утверждая, что YouTube несправедливо ограничил доступ к некоторым её видео. Как и Лумер, группа обвинила Google в нарушении Первой поправки. Также там было утверждение о нарушении закона Лэнхема с ложной рекламы.

Ни один из этих аргументов не сработал. Федеральный судья Калифорнии Люси Кох отклонила это дело в 2018 году, заявив, что Google и YouTube были «частными организациями, которые создали свой собственный веб-сайт для обмена видео в социальных сетях и принимают решения о том, следует ли и как регулировать контент, загруженный на этот сайт», а не федеральными органами или компаниями, которые официально представляли правительство.

Апелляционный суд поддержал прекращение дела в феврале этого года, заявив, что иск PragerU о цензуре «сталкивается с огромным пороговым препятствием: YouTube — это частная организация. Положение о свободе слова Первой поправки запрещает правительству — а не частной организации — ограничивать свою речь».

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Тулси Габбард против Google

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По крайней мере один крупный политик-демократ также подал иск против предвзятости. Кандидат в президенты Тулси Габбард обратилась в суд в 2019 году, после того как Google ненадолго приостановил её рекламный аккаунт. Она утверждала, что компания пытается подорвать её заявку на выдвижение от партии.

В марте этот иск получил ослепительно язвительное закрытие. Окружной судья Калифорнии Стивен Уилсон отметил, что «Google не был ни сейчас, ни (насколько известно суду) когда-либо ещё рукой правительства Соединенных Штатов». Он привел дело против PragerU в качестве юридического прецедента, снова заключив, что частные веб-платформы не подчиняются тем же стандартам, что и правительства.

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Роберт Уилсон против Twitter

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Недавно пользователь Twitter Роберт Уилсон заявил, что он был забанен за «свободу слова и / или гетеросексуальные выражения» и подал в суд за нарушение гражданских прав и Первой поправки. Как и следовало ожидать, это не сработало. Суд Западной Вирджинии вынес решение против этого аргумента всего несколько недель назад, заявив, что Twitter явно является частным форумом. «То, что частные социальные медиа размещают платформы, имитирующие функции публичных форумов, во многих отношениях более эффективные, чем традиционные публичные государственные форумы, не означает, что эти организации являются государственными субъектами», — говорится в постановлении.

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Лора Лумер против Google, Facebook, Twitter и Apple

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Лаура Лумер начала одно из самых сложных дел против Кремниевой долины. Она подала в суд вместе с консервативной юридической группой Freedom Watch в 2018 году, утверждая, что четыре из крупнейших технологических компаний мира нарушили антимонопольное законодательство, вступив в сговор с целью подавления консервативного контента на своих платформах, а также нарушили Первую поправку, действуя в качестве «квазигосударственных акторов».

Компании не смогли добиться немедленного отказа от иска, а окружной апелляционный суд Колумбии заявил, что претензии были недостаточно ясны, чтобы сразу же их отклонить. Но сегодня фактическое решение было против Лумер. «Истцы поднимают нетривиальные вопросы», — заключил суд. Но они «не смогли сформулировать жизнеспособные юридические претензии» в их поддержку, включая доказательства того, что существовал заговор или что частные веб-сайты были общественными пространствами, которые действовали как правительство.

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…И ещё много чего

Люди судились с интернет-платформами за баны задолго до того, как Трамп вступил в должность. Например, в 2009 году пользователь PlayStation Network подал в суд на том основании, что Sony создала «company town». Пользователь проиграл. Суды в подавляющем большинстве случаев пришли к выводу, что социальные сети могут запрещать, ограничивать сообщения пользователей.

И наоборот, правительственные деятели, такие как Трамп, на самом деле сталкиваются со строгими правилами о блокировке пользователей. В прошлом году суд потребовал от Трампа разблокировать аккаунты Twitter, которые критиковали его, определив, что его аккаунт в Twitter конкретно — а не сайт в целом — представляет собой публичное пространство, защищенное Первой поправкой. Другие государственные чиновники проиграли аналогичные судебные иски от избирателей.

Почему эти иски продолжают подаваться? Некоторые из них выглядят как рекламные трюки: активисты и политики могут набирать очки, преследуя большую компанию, такую как Google или Twitter, даже если они вряд ли выиграют. Некоторые малозаметные случаи с отдельными гражданами, которые, похоже, искренне не понимают закон. Ситуация усугубляется политиками, распространяющими дезинформацию о юридических рисках сайтов. А другие люди ищут новые аргументы, которые могли бы пройти у судьи, направляя против компании целый шквал претензий. Но если Трамп хочет, чтобы Twitter юридически не смог маркировать его твиты или банить аккаунты его сторонников — а именно это подразумевают его твиты, — он посягает на изменение широко признанного правового стандарта.

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