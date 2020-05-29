МВД предлагает разработать приложение для «социального рейтинга мигрантов»

Эксперты МВД предложили рассмотреть возможность создания мобильного приложения, устанавливать которое обяжут всех трудовых мигрантов приезжающих в Россию. Соответствующее предложение содержится в прогнозе развития ситуации в миграционной сфере, подготовленном экспертами.

«Есть такое предложение, пока в плане эксперимента, предусмотреть разработку и создание цифрового профиля мигранта, в котором будет отражаться так называемый „рейтинг социального доверия мигранта“. Там должна будет содержаться вся информация о социально-правовом статусе мигранта, биометрические данные, сведения о здоровье, криминальное прошлое или его отсутствие», — сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Также могут создать специальное приложение «Мигрант», которое приезжие должны будут устанавливать на свои мобильные устройства. Именно к нему можно привязать цифровой профиль иностранного работника.

«А после открытия границ России предлагается установить предписание, которое сделает обязательным подключение приложения для всех въезжающих мигрантов. Отказ от установления мобильного приложения автоматически понижает рейтинг социального доверия к мигранту», — пояснил источник.

Кроме того, рассматривается возможность объявить правовую амнистию мигрантов, находящихся на нелегальном или полулегальном положении, которые не совершали преступлений. Это поможет провести массовую государственную регистрацию, считают аналитики.

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