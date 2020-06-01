Американский союз гражданских свобод подал в суд на Clearview AI

Американский союз гражданских свобод (American Civil Liberties Union) подал в суд на компанию по распознаванию лиц Clearview AI за нарушение закона о конфиденциальности биометрической информации штата Иллинойс (BIPA), пишет The Verge. ACLU утверждает, что фирма незаконно собирала и хранила данные о гражданах Иллинойса без их ведома или согласия, а затем продавала доступ к своей технологии правоохранительным органам и частным компаниям. Полный текст жалобы доступен здесь.

«Без ведома общественности эта компания дала массивную базу данных тепловых отпечатков лиц частным компаниям, полиции, федеральным агентствам и богатым людям, позволяя им тайно отслеживать и метить в любого человека, используя технологию распознавания лиц, — пишет адвокат ACLU Натан Фрид Весслер в своем блоге, описывающем судебный процесс. — Clearview AI положит конец конфиденциальности, какой мы её знаем, если не остановить компанию».

В январе The New York Times опубликовала расследование о революционном приложении для распознавания лиц и слежки Clearview, а в апреле HuffPost написала о связи компании с ультраправыми. Мы приводили перевод обеих статей. Без общественного контроля более 600 правоохранительных органов начали использовать Clearview в прошлом году.

Компьютерный код, лежащий в основе приложения, включает в себя язык программирования, связывающий его с очками дополненной реальности. Потенциально пользователи смогут идентифицировать каждого человека, которого они видели, от активиста протеста до привлекательного незнакомца в метро, раскрывая не только их имена, но и то, где они живут, чем занимаются и кого знают.

Причина эффективности инструмента компании заключается в том, что Clearview собирает фотографии и другие данные из социальных сетей, нарушая правила этих платформ. В результате этого получилась база данных из более чем трёх миллиардов изображений, которые сопоставляются с загруженной фотографией человека с помощью сложных алгоритмов машинного обучения.

Компания отвечает на критику обещанием, что никогда не будет предоставлять свой инструмент для личного использования. Совсем недавно она также заявила, что прекратит продавать технологию частным компаниям и сосредоточится только на правоохранительных органах. Однако многочисленные сообщения в СМИ показали, что Clearview давала свой продукт инвесторам, высокопоставленным руководителям и другим лицам в рамках пробных периодов для продвижения продукта. Критики опасаются, что её система распознавания лиц — хорошая почва для повальных нарушений гражданских прав. «Подливая масла в огонь, Clearview даёт доступ к приложению для смартфонов, которое позволяет клиентам — и даже тем, кто использует приложение во время пробного периода — загружать фотографию неизвестного человека и моментально получать набор совпадающих фотографий», — говорит Весслер.

Одним из возможных эффективных способов борьбы с действиями Clearview является BIPA, закон о конфиденциальности штата Иллинойс. Это чуть ли не единственный закон США, защищающий биометрические данные от злоупотреблений. Это тот самый закон, который ранее в этом году вынудил Facebook выплатить 550 млн долл. за использование несанкционированного распознавания лиц на фотографиях, загруженных в социальную сеть. ACLU считает, что «действия Clearview явно нарушают BIPA, который требует, чтобы компания информировала граждан и получала письменное согласие при сборе любых биометрических идентификаторов, будь то отпечаток лица или отпечаток пальца, вне зависимости от причин сбора».

ACLU в целом и его местное отделение в Иллинойсе совместно с юридической фирмой Edelson PC просят суд потребовать от Clearview удалить все биометрические данные о жителях Иллинойса, которые она хранила, и прекратить сбор любых новых данных до тех пор, пока компания не будет выполнить правила BIPA.

«Если Clearview не запретят действовать, она уничтожит наши права на анонимность и конфиденциальность, а также безопасность и защиту, которые приносят эти права, — пишет Весслер. — Люди могут менять свои имена и адреса, чтобы скрыть местонахождение и личность от тех, кто пытается причинить им вред, но они не могут изменить свои лица».

Оригинал статьи

.

.

.