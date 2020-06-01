В Рунете возросло количество фальшивых служб доставки на фоне самоизоляции

Самоизоляция вызвала рост числа фишинговых сайтов, имитирующих страницы популярных служб доставки. Ежедневно в Рунете появляется около 20 новых таких страниц, сообщил ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско в интервью «Ъ».

Например, сейчас насчитывается около 106 доменов с сочетанием букв cdek (как в адресе сайта службы доставки СДЭК), тогда как годом ранее их было шесть.

Также наблюдаются подделки сайтов «Почты России», Boxberry и ПЭК. Таким образом, мошенники пытаются заработать на том, что россияне соблюдают режим изоляции и заказывают товары по интернету.

По данным издания, злоумышленники выставляют на продажу дорогие товары со скидкой, а покупателям предлагают оформить доставку. Для оплаты они направляют ссылку на фишинговый сайт службы доставки, где покупатель оплачивает товар.

Директор Trust & Safety «Авито» Андрей Рыбинцев рекомендует пользователям проверять значок замка в браузере и адрес сайта, который должен начинаться с https, где буква s показывает, что сайт защищен.

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