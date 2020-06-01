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01.06.2020

В Рунете возросло количество фальшивых служб доставки на фоне самоизоляции

Ежедневно появляется порядка 20 сайтов, которые имитируют страницы популярных курьерских сервисов

moshennicheskaya dostavka  

Самоизоляция вызвала рост числа фишинговых сайтов, имитирующих страницы популярных служб доставки. Ежедневно в Рунете появляется около 20 новых таких страниц, сообщил ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско в интервью «Ъ».

Например, сейчас насчитывается около 106 доменов с сочетанием букв cdek (как в адресе сайта службы доставки СДЭК), тогда как годом ранее их было шесть.

Также наблюдаются подделки сайтов «Почты России», Boxberry и ПЭК. Таким образом, мошенники пытаются заработать на том, что россияне соблюдают режим изоляции и заказывают товары по интернету.

По данным издания, злоумышленники выставляют на продажу дорогие товары со скидкой, а покупателям предлагают оформить доставку. Для оплаты они направляют ссылку на фишинговый сайт службы доставки, где покупатель оплачивает товар.

Директор Trust & Safety «Авито» Андрей Рыбинцев рекомендует пользователям проверять значок замка в браузере и адрес сайта, который должен начинаться с https, где буква s показывает, что сайт защищен.

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