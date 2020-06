Команда Joomla раскрыла возможную утечку пользовательских баз проекта

Группа разработчиков систем управления контентом с открытым исходным кодом Joomla раскрыла нарушение работы с пользовательскими данными внутри проекта, которое может грозить утечками. Проект сообщает, что один из членов команды оставил незашифрованную резервную копию портала Joomla Resources Directory (JRD, resources.joomla.org) в бакете Amazon Web Services S3, принадлежащем его собственной компании.

Thousands of records have been exposed in the #Joomla security breach!

Read: https://t.co/GRNboOBP6T#CyberSecurity #Privacy #Breach #CMS #AWS

— Anonymous🐾🎗️ 🏴 (@YourAnonRiots) June 1, 2020