Совет Европы в доступной форме рассказал детям об их правах в цифровой среде

В Международный день защиты детей Совет Европы выпустил новый материал по правам ребенка в цифровой среде. Брошюра «Узнай о своих правах в цифровой среде» в удобной и привлекательной для детей форме презентует базовые положения Рекомендации CM/Rec(2018)7 Комитета министров СЕ государствам-членам «Об основных принципах обеспечения уважения, защиты и осуществления прав ребенка в цифровой среде».

Новая публикация "Узнай о своих правах в цифровой сфере!" создана для детей и силами самих детей. https://t.co/Z89gaFMTtN — Совет Европы (@CoE_ru) June 1, 2020

В буклете представлены основные права детей и молодёжи до 18 лет в цифровой среде, защиты которых они могут требовать от правительств, школ, компаний и других заинтересованных сторон. Например, право на свободу выражения мнений и информации, право на собрания и объединения, а также участие в играх онлайн, право на приватность (неприкосновенность частной жизни и защита данных), право на образование. Помимо этого там указаны возможные меры, которые государства должны соблюдать для защиты прав детей, такие как обеспечение доступа к цифровой среде, поощрение развития цифровой грамотности, принятие соответствующих законов, разработка простой и понятной процедуры жалобы со стороны детей и их родителей.

В ближайшем будущем станут доступны дополнительные материалы, включая новое «руководство по цифровому воспитанию» и руководство для директивных органов по правам ребенка в цифровой среде.

Брошюра и способ её презентации были разработаны при участии самих детей.

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