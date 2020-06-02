В соцсетях запущена акция #RussianLivesMatter против полицейского произвола

В российском сегменте Twitter в тренды вышел новый хэштег #RussianLivesMatter, который переводится как «Жизни россиян имеют значение». Поводом его появления стало убийство 28-летнего екатеринбуржца отрядом СОБРа (подразделение Росгвардии), квартиру которого взяли штурмом. Хештег в соцсетях запустило движение «Гражданское общество», возмущённое произошедшим в столице Урала.

Предположительно, вечером 31 мая екатеринбуржец Владимир Т. вынес из магазина обои, не расплатившись. Клиента догнали охранники, безуспешно пытавшиеся вернуть его обратно. Мужчина якобы угрожал им ножом и ушел домой. Приехавшей полиции Владимир дверь не открыл. Правоохранители вызвали его отца, которого парень в квартиру впустил. Несколько часов отец и сын разговаривали между собой. Владимир утверждал, что он расплатился за обои. Он был сильно расстроен и понимал, что ситуация зашла слишком далеко. По словам отца, полицейские наобещали сыну уже много уголовных статей. Ночью дверь начали ломать. Владимир вышел в коридор, после чего раздались выстрелы. По словам отца, полицейские утверждают, что парень распылил газовый баллончик в лицо первому входящему. За что и был застрелен.

Убийство уральца вызвало в социальных сетях большой резонанс, после чего активисты решили организовать акцию в интернете.

Количество сообщений на данный момент уже перевалило за 8 тысяч, и основой для большинства из них стал погибший житель Екатеринбурга, однако в целом лозунг посвящён разным случаям самоуправства полиции.

Пока наши соцсети трещат от упоминаний полицейского произвола в США, росгвардейцы убили человека, который подозревался не в серийном убийстве, не в терроризме, а в краже 4 рулонов обоев. Его убили в собственной квартире без ордеров и следствия. #RussianLivesMatter pic.twitter.com/5WPaE8QRJi — Mikhail Svetov (@msvetov) June 2, 2020

рулон обоев. в стране, где не продается оружие. стрелять на поражение. хочется верить, что эти люди понесут наказание, но верится с трудом.

#RussianLivesMatter https://t.co/SPbuwNZMqm — Dan (@Daniel49495104) June 1, 2020

В Твиттере новость подали, намекнув на протестные движение, которое развернулось в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.

Член Либертарианской партии России (ЛПР), председатель «Гражданского общества» и политик Михаил Светов репостнул новость о гибели уральца с тегом #RussianLivesMatter, который стал названием для движения против полицейской жестокости в России. Тег аналогичен #BlackLivesMatter , который используют активисты, выступающие против насилия в отношении темнокожего населения в США. Вскоре тег вышел в топ российского Twitter.

Либертарианцы запустили в Твиттере движение против полицейской жестокости #RussianLivesMatter. Теперь одни пользователи массово требуют упразднить Росгвардию и прекратить пытки, а другие критикуют хэштег за «перетягивание одеяла» с Black Lives Matterhttps://t.co/YKWG43ISRR pic.twitter.com/KXk5DHY1N7 — TJ (@tjournal) June 2, 2020

При этом пользователи усомнились, что движение наберёт такую же популярность, как #BlackLivesMatter, поскольку о полицейской жестокости в России говорят намного реже, чем в США, несмотря на масштабы проблемы. Однако активисты запостили множество таких случаев, связанных с поведением полиции на митингах, вспомнили также об умершем недавно правозащитнике и гражданском активисте Сергее Мохнаткине, которого избивали в колонии.

Часть пользователей решило, что не стоит смешивать #BlackLivesMatter из-за того, что один случай не похож на другой, поскольку в первом есть фактор расовой дискриминации, но многие с таким мнением не согласились — они обвинили критиков в попытке замолчать проблему полицейской жестокости в России и посчитали, что в формате Lives Matter движение может привлечь к себе больше внимания.

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