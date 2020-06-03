Кубанская общественница объявила голодовку после обвинения в публикации «коронафейка»

Татьяна Захарова, помощница главы Западного округа Краснодара и председатель общественного совета Юбилейного микрорайона, заявила, что объявляет голодовку в связи с тем, что против неё было возбуждено уголовное дело за публикацию в своём Facebook информации о якобы замене карантинных пропусков для жителей города. Как уточнила в комментариях сама общественница, держит она сухую голодовку, считая происходящее с ней издевательством и глумлением.

С 1 июня я объявляю ГОЛОДОВКУ! ДОСТАЛ произвол Опубликовано Татьяной Захаровой Вторник, 2 июня 2020 г.

Как сообщают Freemedia, Захарова объявлена подозреваемой по ст. 207.1 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», у неё взяли подписку о невыезде.

Всё началось с поста в Facebook, который она написала в середине апреля текущего года. Там утверждалось, что городские власти аннулировали старые пропуска и будут выдавать новые разрешения на выход из дома через интернет. «На этот раз власти учли свои ошибки с огромными очередями и объявили, что новые пропуска будут выдаваться дистанционно», — отметила она. Мэрия в тот же день назвала это «недостоверной и провокационной информацией», сопроводив новость скриншотом, сделанным с публикации Захаровой. Глава Краснодара Евгений Первышов пообещал пожаловаться на «фейковое сообщение» в правоохранительные органы.

Впоследствии опровержение с обвинением в распространении фейков и демонстрацией вышеупомянутого скриншота распространили ещё несколько региональных СМИ и новостных сайтов.

Интересен ещё тот факт, что данное сообщение, по словам администратора городского аккаунта «Туподар-Краснодар», посты с таким же содержанием были опубликованы не только у Захаровой. Как минимум, сайт «24krasnodar.ru» и паблик «Я Краснодар» размещали подобное сообщение, которое репостили и многократно копировали:

«Очевидно, она добросовестно заблуждалась относительно смысла и содержания сообщения. В то же время, она могла видеть или слышать о замене (объявленной мэрией) ранее и решила, что об этом и речь. Виновата ли Захарова в ошибке? На мой взгляд, нисколько. И не будет никаким занудством настаивать на том, что преследование полицией за использование буфера обмена для копирования чужого, очень близкого к правде и неточного лишь в деталях сообщения — это глупо. Захарова не автор этого сообщения. Оно не фейковое и основано на вашей публикации о замене. Оно не причинило значимого вреда никому. И его появление тоже едва ли имело злой умысел. Это было явно желание помочь другим избежать трудностей и потерь времени. Замена — была объявлена. Вы — об этом писали и породили «фейк». За это нужно преследовать? А дел поважнее нет?»

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Позже сайт «24krasnodar.ru» опубликовал объяснение по поводу своей новости, в которой говорится, что после объявления «фейком» информации о замене пропусков, мэрия попросила её удалить. Сайт подчинился требованиям мэрии, однако заявил, что не считает опубликованную информацию «фейком», поскольку в публикации заявлено о замене «белых» пропусков, которые действительно прекратили действовать 13 апреля.

Вскоре Татьяну Захарову вместе с её коллегой Галиной Сильман пригласили в здание администрации Западного округа Краснодара, где её встретили сотрудники следственного комитета. Её повезли на допрос, который, по словам общественницы, занял пять часов.

Захарова рассказала Свободным Медиа, что во время допроса на неё оказывали психологическое давление. В самом начале у неё изъяли телефон, не выдав при этом никакого документа об изъятии. В нём один из сотрудников просматривал переписки Захаровой, производил осмотр содержимого телефона.

Общественница также рассказала, что следователи препятствовали участию в деле адвоката. Позже в протоколе допроса Захарова увидела, что она, якобы, отказалась от защитника.

Галина Сильман в своём Facebook написала о допросе в СКР.

Вчера побывала в следственном комитете, теперь на лицо видно, как работают эти структуры. Увидела как разговаривают с… Опубликовано Галиной Сильман Вторник, 14 апреля 2020 г.

В разговоре с правозащитным изданием «Протокол» Сильман предположила, что за этой атакой стоит городская администрация во главе с Евгением Первышовым и коммерческие структуры, а также рассказала, как началась эта история:

«В ночь с 11 на 12 апреля мне, на мой телефон в WhatsApp из группы «Силы единства» пришло сообщение, в котором было указано о том, что администрация города Краснодара отменяет жёлтые пропуска и будут выдаваться новые».

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То же самое утверждает и Татьяна Захарова: «С вечера я выложила информацию со своей страницы в фейсбуке. Утром мне позвонили и скинули информацию о том, что на официальном сайте городской администрации есть интервью от мэра города о том, что данная информация является фейковой и будут направлены обращения в органы для дальнейшего расследования, с какой целью сотрудник муниципального управления распространяет данный фейк. Хочу сказать сразу. Я, конечно, была обескуражена этой ситуацией. Во-первых, потому что я стала сравнивать, понимать, что произошло, я тут же написала, удалила эту публикацию, чтобы не было никаких дальше разговоров и написала, что чуть позже я выясню всё и выложу пояснения».

В её Facebook действительно есть пост об этом.

Да, хочу пояснить своим подписчикам, что выложенный текст ранее про аннулирование пропусков, является конечно же фейком…. Опубликовано Татьяной Захаровой Воскресенье, 12 апреля 2020 г.

Захарова утверждает, что первоисточник информации — председатель одной из общественных организаций. Татьяна уточнила у неё, откуда взялась эта новость и получила ответ: «С официального сайта». Общественница утверждает, что информация распространялась в WhatsApp и в соцсетях, некоторым людям приходила рассылка на электронную почту. «Но, почему-то был сделан акцент именно на моей публикации, которая вышла с моей страницы» — рассказывает Татьяна Захарова.

Следователи пояснили Захаровой, что она виновата в совершении преступления по новой статье 207.1 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

Во время допроса, утверждает Захарова, ей давали подписать различные документы. Она увидела, что ей пытаются дать на подпись явку с повинной, и она отказалась её подписывать. На протоколе допроса она была вынуждена поставить подпись из-за психологического давления, утверждает женщина.

Ужасная преступница Татьяна Захарова! Написала аж целый ФЕЙК, в ответ на который мэрия просто могла написать комментарий о том, что это ложь. Но конечно же ее нужно немедленно отвезти на допрос! — тортик панчо (@panchocake) April 24, 2020

Первого июня с Захаровой была взята подписка о невыезде, а постановлении о возбуждении уголовного дела, опубликованного адвокатом Михаилом Беньяшем, сказано, что согласно лингвистической экспертизе, в её посте содержится «информация негативного характера, представляющая угрозу жизни и безопасности широкого круга лиц, с учётом ситуация, связанной с опасностью заражения COVID-19».

1 июня у меня взята подписка о не выезде! Возбуждено уголовное дело, статус подозреваемая Опубликовано Татьяной Захаровой Вторник, 2 июня 2020 г.

Все забываю сообщить. По делу о Краснодарских фейках, следователь СК по особо важным (!) делам отдела по особо важным… Опубликовано Михаилом Беньяшем Вторник, 2 июня 2020 г.

В защиту Татьяны Захаровой была создана петиция, авторы которой разделяют мнение Галины Сильман, что это заказ, за которым стоит администрация Краснодара, а также требуют:

«Разобраться и выяснить, кто именно стоит за атакой на общественниц. Наказать следователей Отара Намоева и Инвера Кунова, которые присутствовали при допросах. Установить личности остальных присутствующих в кабинете во время допроса, проверить их на причастность к противоправным действиям в отношении Галины Сильман и Татьяны Захаровой. Прекратить незаконное преследование Татьяны Захаровой и Галины Сильман».

Судя по комментариям на странице общественницы, её знакомые и земляки разделяют озвученную выше точку зрения, что дело против неё заказное, а также не могут понять — в чём, собственно, опасность опубликованной Захаровой информации? О своей ситуации общественница рассказала в интервью «Эху Москвы» в программе «Утренний разворот»:

По её словам, в некоторых пабликах эта информация до сих пор не удалена, но акцент почему-то был сделан именно на её публикации. За несколько дней до того, как у Захаровой начались проблемы с новым законом о фейках, ей поступали угрозы, поэтому она связывает это дело со своей общественной деятельностью.

Ведущий программы Александр Плющев заметил грустную иронию, что пост в целом-то был комплиментарным по отношению к властям, так как там было сказано «они исправились», и получается — теперь даже хвалить их нельзя, на что Захарова ответила о порочной практике гонений на любых общественных деятелей по любому поводу в их регионе: «Однозначно это за активизм».

Данная ситуация очень взволновала весь Краснодар, поскольку так поступают не только с ней, «нас уже много, я не одна», и для города это очень большой резонанс, отмечает Захарова. Также она посоветовала всем, кто попадёт в такую неприятную историю, никогда не предпринимать никаких действий без адвоката.

Напомним, с 1 апреля 2020 года вступила в силу статья 207.1 Уголовного кодекса — «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Максимальное наказание по статье — до трех лет ограничения свободы или штраф до 700 тысяч рублей.

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