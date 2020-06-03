С Google требуют взыскать $5 млрд за незаконный сбор данных

К Google подан групповой иск, в котором компания обвиняется в незаконном вторжении в личную жизнь миллионов пользователей путём повсеместного отслеживания в интернете с помощью браузеров, работающих даже в «приватном» режиме. Истцы требуют взыскать с холдинга Alphabet (в него входит Google) не менее пяти миллиардов долларов, заявляя, что компания тайно собирает информацию о том, что и где люди просматривают в интернете.

Google faces $5 billion lawsuit in U.S. for tracking 'private' internet use https://t.co/GKh0suZDYN pic.twitter.com/mJh6c3gEME — Reuters (@Reuters) June 3, 2020

Согласно жалобе, поданной в федеральный суд Сан-Хосе (Калифорния), корпорация тайным образом собирает информацию о пользователях посредством сервиса для создания статистики посещения интернет-сайтов Google Analytics, менеджера рекламы Google Ad Manager и других приложений, включая установленные на смартфонах. Отмечается, что сбор информации осуществляется даже в случае активации режима анонимного просмотра в браузере.

Как указывает агентство Reuters, за иском, предположительно, стоят миллионы людей, которые с июня 2016 года использовали анонимный режим при просмотре сайтов. За означенные нарушения Google грозит штраф по меньшей мере в размере $5 тыс. за каждого пользователя. В свою очередь, пресс-секретарь компании Хосе Кастанеда сообщает о намерении компании решительно защищать свою позицию:

«Мы четко указываем, каждый раз, когда вы открываете новое окно в режиме инкогнито, что веб-сайты могут осуществлять сбор информации о вашей активности».

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В суде истцов Чесома Брауна, Марию Нгуен и Уильяма Байетта представляет национальная юридическая фирма Boies Schiller & Flexner.

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