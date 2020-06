С Google требуют взыскать $5 млрд за незаконный сбор данных

К Google подан групповой иск, в котором компания обвиняется в незаконном вторжении в личную жизнь миллионов пользователей путём повсеместного отслеживания в интернете с помощью браузеров, работающих даже в «приватном» режиме. Истцы требуют взыскать с холдинга Alphabet (в него входит Google) не менее пяти миллиардов долларов, заявляя, что компания тайно собирает информацию о том, что и где люди просматривают в интернете.

