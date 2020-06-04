За «революционный» комментарий пензенские силовики обвиняют девушку-трансгендера в экстремизме

В Пензе ФСБ возбудила уголовное дело о призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК) против трансгендерной девушки Киры из-за комментария во «ВКонтакте». Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на саму Киру, а также приводит скриншот постановления суда об обыске, который прошёл дома у девушки в начале июня текущего года.

Силовики изъяли у неё два компьютера, телефон и сим-карты. Уголовное дело возбудили в связи с комментарием о революции и насилии в отношении представителей власти.

После обыска Киру доставили на допрос в Управление ФСБ, где она дала признательные показания. В настоящий момент девушка находится под подпиской о невыезде.

Девушка, которая по документам мужского пола, уже второй год принимает гормональную терапию. По ее словам, этой осенью она должна была получить справку F64.0 (Транссексуализм). Теперь она опасается, что, если ее заключат под стражу или отправят в колонию, ей не дадут принимать нужные препараты без наличия справки. Резкое прекращение приема гормональной терапии может сильно навредить здоровью.

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