Центр «Э» нашёл экстремизм в ролике бывшего духовника Поклонской

Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области провел экспертизу видеозаписи схиигумена Сергия (Романова), настоятеля крупнейшего в РПЦ женского монастыря, который отрицал существование пандемии коронавируса. На видео служитель церкви проклинал всех, кто закрывает храмы.

В настоящее время запись воскресной проповеди схиигумена заблокирована YouTube за нарушение правил сообщества.

Обращение в полицию в конце мая текущего года написал екатеринбургский общественник Михаил Томаткин через электронную приемную. В полученном им ответе, говорится, что «в ролике усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП» (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). МВД направило видеозапись в прокуратуру Верхней Пышмы. Священнику может грозить штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, до ста часов обязательных работ или административный арест на срок до 15 суток.

«Я написал обращение, чтобы проверить, все ли равны перед законом, или все же священнослужители «ровнее» обычных людей, — рассказал Томаткин. — По статьям об экстремизме или фейкньюс садят или штрафуют регулярно, но мне не известно ни одного случая, чтобы по этим статям привлекали к ответственности священнослужителя РПЦ».

Пресс-секретарь управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил РБК, что пока воздерживается от комментариев по данной теме. Он не уверен в подлинности материалов и ждет принятия процессуального решения со стороны прокуратуры по материалам полиции.

В пресс-службе РПЦ РБК посоветовали обратиться за комментарием в правозащитный центр Всемирного русского народного собора. «Да, признаки экстремизма там есть, там еще может быть ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)», — заявил РБК руководитель центра Роман Силантьев.

По словам правозащитника, епархия дала схиигумену «все шансы исправиться», но он пока не воспользовался ими. «Если будет продолжаться в таком же стиле, то его ждет лишение сана и новая статья. У него сейчас, с моей точки зрения, ст. 207 и 282 [УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды)]», — заявил он.

Ранее Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении основателя Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова), который проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии коронавируса. Сергию, которого называют духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской и хоккеиста Павла Дацюка, запретили носить наперсный крест, принимать исповедь и покидать территорию скита без разрешения епископа. Его дальнейшую судьбу решит епархиальный суд.

В конце апреля Екатеринбургская епархия лишила Сергия (Николая Романова) права проповедовать из-за того, что он проклял людей, призывающих к закрытию храмов во время «самоизоляции» по коронавирусу, и предупредил о создании «электронного лагеря сатаны». Он также назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям.

«Путин восторгается армией, у которой будет искусственный интеллект без жалости и сострадания после чипирования»: схиигумен Сергий провел «беседы с душой русского народа». Все в лучших традициях COVID-диссидентов pic.twitter.com/fzmCUNqzTX — МБХ Медиа (@MBKhMedia) May 27, 2020

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