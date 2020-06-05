Билл Гейтс назвал «бредом» идеи о массовом чипировании и создании им коронавируса

Основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс прокомментировал популярную конспирологическую теорию о том, что он намерен чипировать людей под видом вакцинации от COVID-19:

«Я никогда не занимался вещами наподобие микрочипов. Очень трудно отрицать такое, потому что это так глупо или странно».

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Тем не менее Гейтс признался, что его беспокоит существование и циркулирование в обществе «всех этих сумасшедших идей». Он указал, что антинаучные высказывания и сплетни приводят к разжиганию вражды между людьми. Кроме того, такие слухи провоцируют отказ от вакцинации, который, в свою очередь, приведёт лишь к увеличению смертей от вируса.

«Меня беспокоит, что в такой период цифровые инструменты используются для распространения всего этого сумасшествия. Когда в конечном итоге у нас появится вакцина, нам нужно будет добиваться формирования группового иммунитета. А он появится, когда около 80% людей будут вакцинированы, — подчеркнул миллиардер. — Но если они будут думать, что это афера или что вакцины вредны, то они откажутся от вакцинирования и вирус продолжит убивать людей».

Конспирологическая теория о том, что Билл Гейтс хочет вживить чипы миллиардам людей, чтобы контролировать численность населения планеты, стала популярной во время пандемии COVID-19. По данным опроса Yahoo News, в нее верят 28% американцев. В России об этой теории рассказывал режиссер Никита Михалков в своей программе «БесогонТВ», однако ее сняли с эфира.

В сюжете режиссер ссылается на документы «системы криптовалюты, использующей данные активности тела». Если чип, введенный человеку, будет регистрировать выполнение заданных условий, то тот будет получать «криптобонусы», поясняет режиссер. Целью же чипирования является «сокращение человечества», за которое, по мнению Михалкова, выступает Гейтс.

«В пятницу [1 мая] вышли два сеанса, и после этого мне руководство ВГТРК сообщило, что ни в субботу, ни в воскресенье повторов не будет. То есть, грубо говоря, передача снята с эфира», — заявил режиссер. Произошедшее он назвал «чистой воды цензурой».

Однако после этого передачу «без предупреждения повторили еще два раза», в 23:00 1 мая и затем в 3 часа утра, когда в одной части России «уже спят», а в другой — «еще спят», отметил режиссер. По его мнению, телеканал решил показать программу именно в это время «в надежде, что ее посмотрят как можно меньше людей».

При этом после критики со стороны коллег и интернет-сообщества мэтр российского кино ответил, но не обязан предоставлять никаких доказательств.

Михалков ответил критикам — разложил по полочкам, уничтожил все аргументы pic.twitter.com/Nq9GWoHEnU — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) May 22, 2020

Генеральная прокуратура РФ признала недостоверными размещенные на видеохостинге YouTube и в социальной сети «Одноклассники» видеоматериалы, в которых утверждается, что коронавирус искусственно создан с целью «чипирования населения». Как сообщили в ведомстве, ни Всемирной организацией здравоохранения, ни правительством РФ, ни другими официальными органами власти не подтверждена информация об искусственном изготовлении коронавируса. Видимо, материалов Никиты Сергеевича внимание Генпрокуратуры не коснулось.

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