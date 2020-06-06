Путин поручил создать Национальную базу генетической информации

Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации, следует из списка поручений главы государства, опубликованного на сайте Кремля. Поручение адресовано Правительству России и национальному исследовательскому центру «Курчатовский институт», которые должны обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных, в том числе разработку форматов хранения и передачи этих данных и соответствующих поисковых программ.

С 2021 года на эти цели должны ежегодно выделяться средства из федерального бюджета. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и директор Курчатовского института Александр Благов. Доклад должен быть представлен до 1 октября, а далее отчитываться предстоит каждый год.

Глава государства дал и другие поручения в области развития генетических технологий. В частности, предусматривается:

создание отечественного лабораторного и научного оборудования, позволяющего проводить исследования мирового уровня в области генетических технологий;

разработка школьных учебных курсов и модулей по генетике, а также организация повышения квалификации педагогов;

создание национальных биоресурсных центров по направлениям федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы;

обеспечение потребности в кадрах в области разработки и применения генетических технологий.

Отдельным пунктом прописано поручение создать центры геномных исследований по разработке вакцин для профилактики коронавируса и лекарств для его лечения.

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