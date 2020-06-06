Путин поручил создать Национальную базу генетической информации

Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации, следует из списка поручений главы государства, опубликованного на сайте Кремля. Поручение адресовано Правительству России и национальному исследовательскому центру «Курчатовский институт», которые должны обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных, в том числе разработку форматов хранения и передачи этих данных и соответствующих поисковых программ.
С 2021 года на эти цели должны ежегодно выделяться средства из федерального бюджета. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и директор Курчатовского института Александр Благов. Доклад должен быть представлен до 1 октября, а далее отчитываться предстоит каждый год.
Глава государства дал и другие поручения в области развития генетических технологий. В частности, предусматривается:
Отдельным пунктом прописано поручение создать центры геномных исследований по разработке вакцин для профилактики коронавируса и лекарств для его лечения.
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