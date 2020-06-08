Кемеровского блогера оштрафовали за видеотроллинг коммунальщиков

В Кемерово блогера Михаила Алферова оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) из-за видео, где трактор убирает только тот снег, на котором сделана надпись «Путин вор».

Кемеровского блогера оштрафовали из-за видео, где трактор убирает сугроб с надписью «Путин вор»https://t.co/ckXPkuziQq — The Insider (@the_ins_ru) June 7, 2020

Надпись Алфёров сделал на сугробе в одном из своих видео. «Надпись я рисовал в марте месяце. Штраф в 30 тысяч мне присудили 1 июня. В суд меня не вызывали, заседание не назначали, просто вынесли постановление. По тексту постановления не указано, опрошено или нет должностное лицо, хотя в материалах назначен и вызов должностного лица, и меня. Каким образом я распространял информацию в интернете — это не доказано», — рассказал Алфёров (видео).

В постановлении суда, которое имеется в распоряжении «МБХ медиа», указано, что Алфёров якобы был извещён о слушании дела, но на него не явился. Кроме того, в постановлении неверно указана фамилия Алфёрова — в ней отсутствует буква «ё». «Более того, федеральный судья Дубешко Д. А. совершил путешествие во времени, 1 июня 2020 года он переместился в 19 мая и назначил заседание суда на 1 июня, после чего вернулся в обратно в 1 июня и вынес постановление о назначении административного наказания», — рассказал Алфёров.

Согласно заключению эксперта, в видео «содержится негативная оценка Президента Российской Федерации Путина В. В., которая представлена в форме категоричного утверждения о факте, представлена (выражена) словом с отрицательным (негативным) лексическим значением („вор“)».

В самом видео Алфёров рассказывает, как трактор убирает только тот снег, на котором сделана надпись. «Видеозапись по которой составлен протокол, не содержит отсылок к Путину В. В., я не заявляю в ней, что Путин что-либо украл», — добавил Алфёров.

«Разумеется, апелляционную жалобу я подам. Нарушен весь административный кодекс, фамилия даже не та указана в постановлении», — добавил блогер.

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