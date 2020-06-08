Путин подписал закон о едином регистре данных всех россиян

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон №168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации». По мнению правительства, которое внесло этот закон в Госдуму, создание общей базы данных сократит сроки оказания госуслуг, повысить эффективность государственной политики и упростит обмен информацией между ведомствами.

В регистр войдут базовые данные (фамилия, имя, отчество, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные (семейное положение, родственные связи и иные) сведения о физическом лице, следует из документа.

За ведение ресурса будет отвечать Федеральная налоговая служба России на основе сведений в государственных и муниципальных информационных ресурсах органов госвласти, местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами. В документе также оговорена защита информации отдельных категорий лиц – судей и свидетелей.

Со дня официального опубликования закона и до 31 декабря 2025 года устанавливается переходный период. До 1 января 2023 года нормативные правовые акты РФ не могут устанавливать требование об использовании федерального регистра сведений о населении в качестве единственного и обязательного источника получения сведений о населении.

Запрашивать информацию из регистра смогут государственные органы, внебюджетные фонды и избирательные комиссии. На ФНС также возложена ответственность за хранение данных россиян. Для безопасности информация о населении будет храниться не в одном месте, а в разных центрах обработки данных.

Примечательно, что недавно против создания регистра выступил известный кинорежиссёр Никита Михалков, обычно весьма лояльный к российским властями и их инициативам.

По его мнению, такой закон «кардинально меняет жизнь граждан и нарушает некоторые статьи нашей Конституции», а также «обнажает жизнь каждого человека». Михалков процитировал факты утечек персональных данных россиян, связав это с действиями нечестных чиновников:

«…какие гарантии, что они просто не продадут эти данные? Это же проблема национальной безопасности! Это подарок ЦРУ, это подарок Госдепу, подарок всем спецслужбам! Огромный подарок! А если туда войдут данные наших нелегалов, разведчиков, Министерства обороны и так далее? Как такое может быть? А если ещё учесть, что огромное количество базовых деталей и схем — не российского производства, то это значит, что в любую секунду это может обломиться, может выключиться. И — всё! Я утрирую. Я повторю: я не специалист, я, так сказать, художник. Гипербола — это одна из сильных сторон художественного творчества…»

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«Кстати, президент лично говорил о сокращении всех этих данных, а не о раздутии их до невероятных размеров, включая самую интимную информацию о человеке», — подытожил мэтр.

Накануне глава ФНС Даниил Егоров заверил депутатов Государственной думы в том, что будущий ресурс будет надежно защищен.

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