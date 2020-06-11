Полиция в юмористическом ролике с вымышленным депутатом разглядела оскорбление власти

«Сотрудники отдела МВД России по городу Уссурийску проверяют размещенный в социальных сетях постановочный видеоролик с участием псевдо-подполковника полиции, хранившего ящики с деньгами в своем доме. Размещенная в социальных сетях информация не соответствует действительности», — об этом сообщается на официальном сайте Управления МВД по Приморскому краю.

Речь идёт о юмористическом видеоролике на YouTube-канала BARAKuda о задержании силовика, хранившего дома коробки с деньгами и выдающего лицензии на сбор грибов.

Авторы блога публикуют видео о вымышленном депутате Виталии Наливкине. В этом видео Наливкин помогает задержать подполковника полиции Алексея Андрейченко, который хранит дома «сотни килограммов денег».

Но уссурийская полиция не поняла юмора и решила провести проверку ролика, поскольку углядела в нём неуважение к власти:

«Распространив информацию, режиссёр видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел. В настоящее время полиция устанавливает личности автора и героев видеоролика. Несмотря на то, что паблик позиционирует себя как канал шуточных новостей, транслирующих истории вымышленных персонажей, герой постановочного ролика носит форму сотрудника органов внутренних дел, что является административным правонарушением».

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Депутат Наливкин — герой уже нескольких скетчей. Сюжет каждого ролика о Наливкине выстраивается по одному принципу: жители Уссурийска сталкиваются с проблемой, которую в итоге удаётся решить депутату.

Авторы ролика уже отреагировали на интерес полиции к своему творчеству.

Написал про дело о неуважении власти

"Наливкин и подполковник Андрейченко более реальные персонажи, чем Путин, Шойгу и тысячи чиновников.

Люди видят их каждый день, и поэтому легче поверить в реальность Наливкина, чем в то, что полицейский не берет взятки"https://t.co/uTF4NqQNXa — Виталий Наливкин (@NalivkinUsk) June 11, 2020

«…тут прекрасного все: полиция говорит, что информация не соответствует действительности, что подполковник Андрейченко никогда не служил в МВД, а если и служил, то вчера был уволен за утрату доверия и все прочие любимые отказы нынешней власти, — сообщается в Telegram-канале, который ведётся от имени вымышленного депутата. — Смотря на это все, у меня всего один вывод — Виталий Наливкин и подполковник Алексей Андрейченко, получающий откаты за «незаконный оборот дикорастущих биоресурсов», куда более реальные персонажи, чем Путин, Шойгу и тысячи безликих чиновников, потому что люди сталкиваются с ними каждый день, от местной управы и РОВД, до почты и больницы, и поэтому легче поверить в существование Виталия Наливкина, чем в то, что полицейский не берет взятки».

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