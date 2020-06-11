KFC открывает ресторан, где еда забирается после сканирования лица

В ближайшее время в Москве откроется принципиально новый ресторан KFC после снятия соответствующих ограничений для заведений общественного питания. Количество контактов с людьми там будет сведено к минимуму: бесконтактный заказ, бесконтактная оплата, роботизированная линия подачи еды.

KFC внедрил во все аппараты систему биометрической идентификации — фотография лица преобразуется в индивидуальный цифровой код. После регистрации система сможет распознавать гостя и предлагать ему его любимые блюда на основе истории заказов.

Также гость может оформить заказ в приложении KFC и забрать его в указанное время из ячейки в ресторане. Любой заказ собирается вручную на кухне, потом роборука помещает его в ячейку, где он хранится не более 10 минут. Ячейка открывается автоматически с использованием системы распознавания лиц. Такая же система установлена на аппараты автоматического розлива горячих напитков.

Предпочтение отдаётся бесконтактным способам оплаты — системе биометрической идентификации, банковским картам или Apple Pay или Android Pay. Если гость всё же захочет расплатиться наличными, то такая возможность есть — нужно позвать сотрудника ресторана и оплатить заказ через специальный SOS-киоск.

По мнению ведущего главы юридической практики РосКомСвободы, партнёра Центра цифровых прав Саркиса Дарбиняна, использование технологии распознавания лиц вполне легитимно, но клиентам перед тем, как отдавать свою биометрию, стоит обратить особое внимание на порядок использования этих данных:

«Ну и, естественно, очень важным является техническое обеспечение информационной безопасности, чтобы эти биометрические данные никуда не утекли. И вот здесь компании неплохо было бы обратиться к ИБ-специалистам, которые могли бы провести аудит всех этих процессов».

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Мы решили ознакомиться с «Политикой обработки и защиты персональных данных» KFC. К сожалению, на сайте нет соответствующего раздела, где бы можно было в любой момент прочитать этот документ, но мы его всё же нашли благодаря всплывающей плашке о разрешении на обработку cookies.

Как сказано в «Политике…», в качестве правовых оснований компания опирается на российское законодательство (Гражданский, Трудовой, Налоговый кодексы, Федеральные законы и т.п.), и обрабатываться могут персональные данные (ПДн) не только клиентов, но и работников, кандидатов, родственников работников, пользователей соцсетей, посетителей сайтов, пользователей Wi-Fi и так далее. При обработке ПДн в Компании соблюдаются условия, обеспечивающие сохранность и конфиденциальность ПДн. На их обработку компания запрашивает согласие субъекта ПДн.

К сожалению, информации относительно работы с биометрией там не указано — возможно, комания внесёт этот пункт в «Политику…» позже. Субъекты ПДн могут сделать запросы о получении информации, касающейся обработки его ПДн, на основании письменного заявления. В качестве адреса для обращений указано: 125130, г.Москва, Старопетровский проезд, д.11, к.1.

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