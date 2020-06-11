Дроны против COVID-19: обеспечение безопасности с помощью ИИ

Пандемия COVID-19 показала, что для уменьшения передачи инфекции и избежания чрезмерной нагрузки на системы здравоохранения нужны радикальные меры, пишет Forbes. Некоторые инновационные решения включают использование 3D-принтеров для производства защитных масок и респираторов, а также внедрение больничных роботов для транспортировки оборудования и защиты врачей и медсестер от вируса.

Помимо этого во всём мире важную роль в борьбе с COVID-19 играют беспилотники. К примеру, в Индии правительство штата Карнатака использует их для дезинфекции общественных мест с подтвержденными случаями заболевания, таких как больницы и метро. Штат запустил 300 беспилотных летательных аппаратов для распыления дезинфицирующего раствора, одобренного ВОЗ. Власти Франции, Италии и Испании применяют беспилотники в мониторинге социального дистанцирования при помощи громкоговорителей.

В Гане одна логистическая компания использует беспилотные летательные аппараты для доставки тестов на COVID-19. Сейчас там проведено почти 70 тыс. тестов, и это один из самых высоких показателей в Африке.

Очевидно, что доставка, дезинфекция и контроль за соблюдением ограничений могут обеспечить более быстрое реагирование на распространение инфекции и помочь спасти людей. Так почему же мы не видим подобных мер в Соединенных Штатах? Проблема, с которой сталкиваются многие компаний, некоммерческие организации и местные органы власти в этой стране, — необходимость получить одобрение регулирующих органов.

Сегодня часть 107 правил Федерального авиационного управления для беспилотных летательных аппаратов включает полеты на высоте ниже 400 футов (около 122 метров — прим. ред.) в пределах прямой видимости в течение светового дня. Во время пандемии для решения поставленных задач дронам требуется разрешение на большую высоту и работу в ночное время.

Кроме того для операторов дронов в целях обеспечения безопасности существует длинный список обязательств, который может показаться пугающим. Операторы должны иметь оборудование для адаптации полёта к изменениям в воздушном пространстве, следить за дистанцией с другими воздушными судами, защищать беспилотники от сбоев в работе оборудования и киберугроз и т.д. Просто невозможно выполнять некоторые требования без определённой степени автономности, которую может обеспечить искусственный интеллект.

Искусственный интеллект — ключ к анализу таких критически важных данных, как прогнозы погоды, риски на земле и характеристики транспортных средств. Он помогает выбрать наиболее подходящий для каждой миссии дрон, создать максимально безопасные траектории полета и адаптировать их по мере изменения условий. Обученный распознавать опасные объекты, искусственный интеллект также имеет решающее значение для обнаружения других воздушных судов и препятствий, которые могут представлять опасность для беспилотников.

С точки зрения кибербезопасности искусственный интеллект может защитить дроны от ранее невидимых атак нулевого дня (уязвимостей, против которых ещё не разработана защита — прим. ред.), которые традиционные антивирусные программы не способны обнаружить.

В конечном итоге искусственный интеллект способен помочь заполнить пробелы в современных системах воздушного пространства, минимизировав нагрузку на операторов беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого он может дать гарантии безопасности, необходимые регуляторам для решений об использовании дронов в борьбе с COVID-19.

В этой области предстоит пройти ещё долгий путь и рассмотреть все варианты, которые могут помочь в борьбе с глобальным кризисом.

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