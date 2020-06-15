Следком возбудил уголовное дело против Навального за высказывание про ролик RT

Против оппозиционного политика Алексея Навального Следственным комитетом России по городу Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Максимальное наказание за такое правонарушение — штраф до 1 млн рублей или обязательные работы на срок до 240 часов.

«Как полагает следствие, Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц», — отмечает главк.

Судя по всему, речь идёт о твите политика, где он опубликовал агитационный ролик телеканала RT о голосовании по поправкам в Конституцию. Одним из героев видео стал участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. В сопроводительном комментарии Навальный назвал героев видео, среди которых также есть дизайнер Артемий Лебедев, хоккеист Вячеслав Фетисов, актёр Иван Охлобыстин, экс-КВНщик Сангаджи Тарбаев и т.п., «голубчиками», «продажными холуями», «людьми без совести» и «предателями».

UPD! Просто из-за его комментария к агитационному ролику канала RT в поддержку поправок в Конституцию. — Новая Газета (@novaya_gazeta) June 15, 2020

Родственники Артеменко говорили, что ему после комментария Навального стало плохо и у него диагностировали ишемическую болезнь сердца. СМИ впоследствии утверждали, что Навальный оскорблял напрямую ветерана; об этом же говорили и пикетчики у офисов его штабов в регионах.

После поднявшегося резонанса в соцсетях Артемий Лебедев заявил, что его обманули. Дизайнер утверждает — он «был уверен, что предложение об обнулении сроков [Владимира] Путина не имеет никакого отношения к тексту Конституции».

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