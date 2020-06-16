Все российские школы оснастят камерами с распознаванием лиц

Все российские школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц. Они помогут обеспечить безопасность детей, отследить, когда ребенок пришел в школу или покинул ее, выявить посторонних в помещениях. Заказчиком выступили региональные департаменты образования, а подрядчиком – Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в ГК «Ростех»). Сведения о покупке таких систем есть на сайте госзакупок, стороны подтвердили «Ведомостям» факт сотрудничества. Общая сумма контрактов превышает 2 млрд руб., подсчитало издание.

Предполагается, что камеры будут установлены как внутри, так и снаружи учебных заведений. Все они будут подключены к платформе Orwell (система видеонаблюдения с возможностями компьютерного зрения). В них также будет дополнительно интегрирован модуль распознавания лиц от компании NtechLab (создатели сервиса FindFace). К настоящему времени камеры поставлены уже в 1608 школ в 12 регионах, в будущем систему планируется развернуть в более чем 43 тысячах школ.

Портфельная компания «Роснано» совместно с «Ростехом» поставила более 28 тыс. камер видеонаблюдения в 1,5 тыс. школ, поставки в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» охватили 10 регионов РФ. Об этом сообщила пресс-служба «Роснано». Оснащение системами безопасности также отвечает задачам национального проекта «Образование», отмечается в пресс-релизе.

«Для применения в школах выбраны IP-камеры серии VisorJet Smart Mini для видеонаблюдения внутри помещений. Отличительной особенностью данной серии является компактный размер, наличие высокочувствительной матрицы с мощным шумоподавлением, компенсации фоновой засветки и инфракрасной подсветкой нового поколения, благодаря чему камеры хорошо «видят» даже при плохой освещенности. В устройствах предустановлены алгоритмы видеоаналитики, способные в автоматическом режиме распознавать и оповещать о задымлении, пожаре, оставленном предмете и других нежелательных ситуациях», — отмечается в документе.

Национальная программа «Цифровая экономика» включает шесть федеральных проектов — «Информационная инфраструктура», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление», «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики» и «Информационная безопасность». На ее исполнение планируется потратить в общей сложности 1 трлн 634,9 млрд рублей. «Роснано» для дальнейшей поддержки проектов в области цифровизации и «сквозных» технологий в рамках «Цифровой экономики» создало фонд прямых инвестиций, который в 2020 году должен начать финансирование первых проектов.

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